Маркос АНТОНИО: «Шахтер – тоже большой клуб»

Бразильский полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио накануне матча против «Боруссии» Менхенгладбах (3 ноября) оценил недавние успехи команды в Лиге чемпионов:

– Что вы думаете насчет лидерства «Шахтера» в группе ЛЧ с «Реалом» и «Интером»?

– Очень сильная группа, все это видели в первых двух турах. Мы много работаем, добились отличного результата с «Реалом», когда в «Шахтер» никто не верил. У нас в команде было много изменений и молодых игроков. Потом была ничья с «Интером», неплохой для нас результат. Мы продолжаем работать и хотим оставаться первыми.

Мы знаем силу этих грандов, многие недооценивали нас перед матчем с «Реалом», практически никто не верил в «Шахтер». Но благодаря упорной работе мы провели отличный матч и победили.

– Что нужно, чтобы удивить «Реал»?

– Работа. Нет никакого секрета, мы победили благодаря своей работе. Мы выходили на поле с пониманием, что должны быть максимально сконцентрированы. Отличное выступление в тактическом плане.

- У «Шахтера» гегемония в Украине, отличное выступление в Лиге Европы. Но победа над клубом уровня «Реала» заставит взглянуть на горняков по-другому?

– Я в «Шахтере» два года, у меня были возможности участвовать в больших матчах. Подобная победа над таким соперником дает огромную уверенность, показывает, что «Шахтер» тоже великий, у команды есть все для дальнейшего роста. Мы большой клуб, что показываем в течение многих лет.

- Вы остаетесь аутсайдером в группе или укрепились в статусе фаворита?

– Нет, группа очень сильная. У нас три больших соперника, так что нам нужно упорно работать и быть уверенными. Мы всегда уважаем соперников.