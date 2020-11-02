Маркос АНТОНИО: «Шахтер – тоже большой клуб»

Бразильский полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио накануне матча против «Боруссии» Менхенгладбах (3 ноября) оценил недавние успехи команды в Лиге чемпионов:
– Что вы думаете насчет лидерства «Шахтера» в группе ЛЧ с «Реалом» и «Интером»?
– Очень сильная группа, все это видели в первых двух турах. Мы много работаем, добились отличного результата с «Реалом», когда в «Шахтер» никто не верил. У нас в команде было много изменений и молодых игроков. Потом была ничья с «Интером», неплохой для нас результат. Мы продолжаем работать и хотим оставаться первыми.
Мы знаем силу этих грандов, многие недооценивали нас перед матчем с «Реалом», практически никто не верил в «Шахтер». Но благодаря упорной работе мы провели отличный матч и победили.
– Что нужно, чтобы удивить «Реал»?
– Работа. Нет никакого секрета, мы победили благодаря своей работе. Мы выходили на поле с пониманием, что должны быть максимально сконцентрированы. Отличное выступление в тактическом плане.
- У «Шахтера» гегемония в Украине, отличное выступление в Лиге Европы. Но победа над клубом уровня «Реала» заставит взглянуть на горняков по-другому?
– Я в «Шахтере» два года, у меня были возможности участвовать в больших матчах. Подобная победа над таким соперником дает огромную уверенность, показывает, что «Шахтер» тоже великий, у команды есть все для дальнейшего роста. Мы большой клуб, что показываем в течение многих лет.
- Вы остаетесь аутсайдером в группе или укрепились в статусе фаворита?
– Нет, группа очень сильная. У нас три больших соперника, так что нам нужно упорно работать и быть уверенными. Мы всегда уважаем соперников.
Источник — Goal.com
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Ну свергли ваших и что? Реванш бы взяли потом и делов, а не страну разваливать. Так уже было когда ющ выиграл с революцией, а потом проепал все к чертям и всю власть сконцентрировали регионы
Ну свергли ваших и что? Реванш бы взяли потом и делов, а не страну разваливать. Так уже было когда ющ выиграл с революцией, а потом проепал все к чертям и всю власть сконцентрировали регионы
Ну свергли ваших и что? Реванш бы взяли потом и делов, а не страну разваливать. Так уже было когда ющ выиграл с революцией, а потом проепал все к чертям и всю власть сконцентрировали регионы
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