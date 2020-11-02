Маркос АНТОНИО: «Шахтер – тоже большой клуб»

Хавбек «Шахтера» - об успехах команды в Лиге чемпионов

  • 02.11.2020 23:12
  • 509 просмотров
  • 27 комментариев
Маркос АНТОНИО: «Шахтер – тоже большой клуб»
© ФК Шахтер. Маркос Антонио

Бразильский полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио накануне матча против «Боруссии» Менхенгладбах (3 ноября) оценил недавние успехи команды в Лиге чемпионов:

– Что вы думаете насчет лидерства «Шахтера» в группе ЛЧ с «Реалом» и «Интером»?
– Очень сильная группа, все это видели в первых двух турах. Мы много работаем, добились отличного результата с «Реалом», когда в «Шахтер» никто не верил. У нас в команде было много изменений и молодых игроков. Потом была ничья с «Интером», неплохой для нас результат. Мы продолжаем работать и хотим оставаться первыми.

Мы знаем силу этих грандов, многие недооценивали нас перед матчем с «Реалом», практически никто не верил в «Шахтер». Но благодаря упорной работе мы провели отличный матч и победили.

– Что нужно, чтобы удивить «Реал»?
– Работа. Нет никакого секрета, мы победили благодаря своей работе. Мы выходили на поле с пониманием, что должны быть максимально сконцентрированы. Отличное выступление в тактическом плане.

- У «Шахтера» гегемония в Украине, отличное выступление в Лиге Европы. Но победа над клубом уровня «Реала» заставит взглянуть на горняков по-другому?
– Я в «Шахтере» два года, у меня были возможности участвовать в больших матчах. Подобная победа над таким соперником дает огромную уверенность, показывает, что «Шахтер» тоже великий, у команды есть все для дальнейшего роста. Мы большой клуб, что показываем в течение многих лет.

- Вы остаетесь аутсайдером в группе или укрепились в статусе фаворита?
– Нет, группа очень сильная. У нас три больших соперника, так что нам нужно упорно работать и быть уверенными. Мы всегда уважаем соперников.

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Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 02.11.2020 23:53
    0
    johnDNK, 02.11.2020 23:49
    Те кто звал как раз за ДНР и воюют, как они могут отвоёвывать? Ты дебил?
    Вот этот максимка, который тут гадит сутками, утверждает, что беженец и живет в Киеве. Он ненавидит все, что связано с Украиной, с Киевом. Уважает парашу и путлера. И он мне рассказывает, что я должен идти отвоёвывать его дом
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 02.11.2020 23:50
    -1
    Maks7777, 02.11.2020 23:48
    Смсл в том лучше пожертвовать чем то в стране боялись полномасштабного наступления,и пожертвовали чем то ,а дальше продолжают деребан
    Лучше расскажи, когда у кормушки были днонецкие яныки-азировы, тебе хорошо жилось? Хотя если ты из ордло, то тебе обидно, что эти мрази уже не у корыта, тогда бабло в днонецк лилось, а теперь говно расиянское жрёте
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 23:50
    -1
    Alex86 1, 02.11.2020 23:26
    Ну надо отдать должное, если б с головой жители не рассорили и не звали рашистов, то у шахты стад был приличный, поддержка тоже ну и инфраструктура города позволяла принимать команды ЛЧ
    Гадаєш їх хтось питав? Путін ввів війська без попереджень чи референдумів. А наша влада нічого не робила роками для зміцнення кордонів та українізацією східних територій. Та й зараз нічого не робить.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.11.2020 23:50
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 23:44
    Меньше надо было прыгать ,надо было думать что рядом здоровый злой медведь сидит и ждёт этого,давай я тебе так скажу ,вот у тебя трёх комнатная квартира ,рядом через стенку здоровый качёк живёт ещё у него есть автомат ,он пробил стенку в спальню так было. С Крымом ты промоолчаал,потом он прообил в зал это Донбасс уже вещи перенёс туда свои ,а потом ты опомнился взял биту и начал его выгонять ,думаешь опанаа сейчас и кухню отберёт это киев деребанить не где будет бюджет,дали слабину думали после Майдану Будут по Европарламентам ездить интерьвью давать как хорошо мы попрыгали переворот сдееллали и Яныка сняли,а тут нас ребятки сосед поставил на место всех!!!
    Задним числом все умные, млять, государственные мужи! Типа кто-то мог подумать, что Параша направит военных спецов, танки, грады в братскую страну. Что будет травить Новичком своих граждан, подкупать правых радикалов в Европе, целоваться в десна с ИГИЛ, использовать хакеров для взлома серверов Олимпийских игр, выборов в США, украинских государственных сайтов, что будет на государственном уровне использовать допинг и скрывать пробы. Параша - это империя зла и весь мир слава яйцам прозрел, а ты несешь несусветную х-ню.
    Ссылка
    johnDNK
    online
      johnDNK, 02.11.2020 23:49
    -1
    J0e777, 02.11.2020 23:37
    Пусть донбасосы сами свой дом отвоёвывают. Они же врага расиянского звали.
    Те кто звал как раз за ДНР и воюют, как они могут отвоёвывать? Ты дебил?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 23:48
    -1
    Alex86 1, 02.11.2020 23:40
    Какой резон по твоему правительству сливать свою же тер-ию, в чем смысл?
    Смсл в том лучше пожертвовать чем то в стране боялись полномасштабного наступления,и пожертвовали чем то ,а дальше продолжают деребан
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:47
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 23:44
    Меньше надо было прыгать ,надо было думать что рядом здоровый злой медведь сидит и ждёт этого,давай я тебе так скажу ,вот у тебя трёх комнатная квартира ,рядом через стенку здоровый качёк живёт ещё у него есть автомат ,он пробил стенку в спальню так было. С Крымом ты промоолчаал,потом он прообил в зал это Донбасс уже вещи перенёс туда свои ,а потом ты опомнился взял биту и начал его выгонять ,думаешь опанаа сейчас и кухню отберёт это киев деребанить не где будет бюджет,дали слабину думали после Майдану Будут по Европарламентам ездить интерьвью давать как хорошо мы попрыгали переворот сдееллали и Яныка сняли,а тут нас ребятки сосед поставил на место всех!!!
    Так они с 91 про возвращения Крыма грезили, так что сомнительно что если б оставались регионы с януковощем, то они не предприняли бы ничего и дальше
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 23:44
    -2
    Alex86 1, 02.11.2020 23:35
    И каким боком раша оказался к этому или ты скажешь что и Крым отвалился и к ним "уплыл"?
    Меньше надо было прыгать ,надо было думать что рядом здоровый злой медведь сидит и ждёт этого,давай я тебе так скажу ,вот у тебя трёх комнатная квартира ,рядом через стенку здоровый качёк живёт ещё у него есть автомат ,он пробил стенку в спальню так было. С Крымом ты промоолчаал,потом он прообил в зал это Донбасс уже вещи перенёс туда свои ,а потом ты опомнился взял биту и начал его выгонять ,думаешь опанаа сейчас и кухню отберёт это киев деребанить не где будет бюджет,дали слабину думали после Майдану Будут по Европарламентам ездить интерьвью давать как хорошо мы попрыгали переворот сдееллали и Яныка сняли,а тут нас ребятки сосед поставил на место всех!!!
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:40
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 23:34
    Ты мне сказки ,не раказуй. ,я не буду тебе рассказывать как сливаали Донбасс,турчины петрунчи и куча маргеналов приказы с Киева были сдавать части и границы ,не знаешь и не надо!!Я тебе тут рассказывать не буду!!
    Какой резон по твоему правительству сливать свою же тер-ию, в чем смысл?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 02.11.2020 23:38
    0
    Maks7777, 02.11.2020 23:28
    Кто звал?а ?меенньше надо было прыгать ,а потом чутли не пол страны проссрали
    Посмотри матч шахтёр-Виктория Плзень и услышишь, как 50тысяч ублюдков на бамбас арене орут "беркут-беркут" и "путин-путин"
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 02.11.2020 23:37
    -3
    shoko, 02.11.2020 23:24
    Так иди отвоюй Донецк..верни Украине украденные территории..или не трынди сидя на диване..
    Пусть донбасосы сами свой дом отвоёвывают. Они же врага расиянского звали.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:36
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 23:35
    Да лучшее ,вам о таком только мечтать
    Та не, у нас все классно, команда дома играет
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:35
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 23:34
    Ты мне сказки ,не раказуй. ,я не буду тебе рассказывать как сливаали Донбасс,турчины петрунчи и куча маргеналов приказы с Киева были сдавать части и границы ,не знаешь и не надо!!Я тебе тут рассказывать не буду!!
    И каким боком раша оказался к этому или ты скажешь что и Крым отвалился и к ним "уплыл"?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 23:35
    -1
    Alex86 1, 02.11.2020 23:31
    ну хз, насчет базы не интересовался, а если б не были жлобами коллеги по госслужбе когда-то, то мог попасть на открытие вашего стадиона бесплатно, хотя не сильно интересовался этим мягко говоря как болельщик ДК)
    Да лучшее ,вам о таком только мечтать
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 23:34
    -1
    Alex86 1, 02.11.2020 23:30
    На митинги даже усач из Зари вылазил сепарские.
    Ну свергли ваших и что? Реванш бы взяли потом и делов, а не страну разваливать. Так уже было когда ющ выиграл с революцией, а потом проепал все к чертям и всю власть сконцентрировали регионы
    Ты мне сказки ,не раказуй. ,я не буду тебе рассказывать как сливаали Донбасс,турчины петрунчи и куча маргеналов приказы с Киева были сдавать части и границы ,не знаешь и не надо!!Я тебе тут рассказывать не буду!!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.11.2020 23:32
    0
    J0e777, 02.11.2020 23:15
    Большие клубы не бывают БОМЖАМИ
    Так Рух совсем не бомжи.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:31
    +2
    FACE_CONTROL, 02.11.2020 23:28
    Не приличный, а лучший стадион, база вообще одна из лучших в мире.
    ну хз, насчет базы не интересовался, а если б не были жлобами коллеги по госслужбе когда-то, то мог попасть на открытие вашего стадиона бесплатно, хотя не сильно интересовался этим мягко говоря как болельщик ДК)
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:30
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 23:28
    Кто звал?а ?меенньше надо было прыгать ,а потом чутли не пол страны проссрали
    На митинги даже усач из Зари вылазил сепарские.
    Ну свергли ваших и что? Реванш бы взяли потом и делов, а не страну разваливать. Так уже было когда ющ выиграл с революцией, а потом проепал все к чертям и всю власть сконцентрировали регионы
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 23:28
    -3
    Alex86 1, 02.11.2020 23:26
    Ну надо отдать должное, если б с головой жители не рассорили и не звали рашистов, то у шахты стад был приличный, поддержка тоже ну и инфраструктура города позволяла принимать команды ЛЧ
    Кто звал?а ?меенньше надо было прыгать ,а потом чутли не пол страны проссрали
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 23:28
    -2
    Alex86 1, 02.11.2020 23:26
    Ну надо отдать должное, если б с головой жители не рассорили и не звали рашистов, то у шахты стад был приличный, поддержка тоже ну и инфраструктура города позволяла принимать команды ЛЧ
    Не приличный, а лучший стадион, база вообще одна из лучших в мире.
    Ссылка
    shoko
    online
      shoko, 02.11.2020 23:24
    +5
    J0e777, 02.11.2020 23:15
    Большие клубы не бывают БОМЖАМИ
    Так иди отвоюй Донецк..верни Украине украденные территории..или не трынди сидя на диване..
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:31
    +2
    FACE_CONTROL, 02.11.2020 23:28
    Не приличный, а лучший стадион, база вообще одна из лучших в мире.
    ну хз, насчет базы не интересовался, а если б не были жлобами коллеги по госслужбе когда-то, то мог попасть на открытие вашего стадиона бесплатно, хотя не сильно интересовался этим мягко говоря как болельщик ДК)
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.11.2020 23:50
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 23:44
    Меньше надо было прыгать ,надо было думать что рядом здоровый злой медведь сидит и ждёт этого,давай я тебе так скажу ,вот у тебя трёх комнатная квартира ,рядом через стенку здоровый качёк живёт ещё у него есть автомат ,он пробил стенку в спальню так было. С Крымом ты промоолчаал,потом он прообил в зал это Донбасс уже вещи перенёс туда свои ,а потом ты опомнился взял биту и начал его выгонять ,думаешь опанаа сейчас и кухню отберёт это киев деребанить не где будет бюджет,дали слабину думали после Майдану Будут по Европарламентам ездить интерьвью давать как хорошо мы попрыгали переворот сдееллали и Яныка сняли,а тут нас ребятки сосед поставил на место всех!!!
    Задним числом все умные, млять, государственные мужи! Типа кто-то мог подумать, что Параша направит военных спецов, танки, грады в братскую страну. Что будет травить Новичком своих граждан, подкупать правых радикалов в Европе, целоваться в десна с ИГИЛ, использовать хакеров для взлома серверов Олимпийских игр, выборов в США, украинских государственных сайтов, что будет на государственном уровне использовать допинг и скрывать пробы. Параша - это империя зла и весь мир слава яйцам прозрел, а ты несешь несусветную х-ню.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:47
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 23:44
    Меньше надо было прыгать ,надо было думать что рядом здоровый злой медведь сидит и ждёт этого,давай я тебе так скажу ,вот у тебя трёх комнатная квартира ,рядом через стенку здоровый качёк живёт ещё у него есть автомат ,он пробил стенку в спальню так было. С Крымом ты промоолчаал,потом он прообил в зал это Донбасс уже вещи перенёс туда свои ,а потом ты опомнился взял биту и начал его выгонять ,думаешь опанаа сейчас и кухню отберёт это киев деребанить не где будет бюджет,дали слабину думали после Майдану Будут по Европарламентам ездить интерьвью давать как хорошо мы попрыгали переворот сдееллали и Яныка сняли,а тут нас ребятки сосед поставил на место всех!!!
    Так они с 91 про возвращения Крыма грезили, так что сомнительно что если б оставались регионы с януковощем, то они не предприняли бы ничего и дальше
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:40
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 23:34
    Ты мне сказки ,не раказуй. ,я не буду тебе рассказывать как сливаали Донбасс,турчины петрунчи и куча маргеналов приказы с Киева были сдавать части и границы ,не знаешь и не надо!!Я тебе тут рассказывать не буду!!
    Какой резон по твоему правительству сливать свою же тер-ию, в чем смысл?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:36
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 23:35
    Да лучшее ,вам о таком только мечтать
    Та не, у нас все классно, команда дома играет
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:35
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 23:34
    Ты мне сказки ,не раказуй. ,я не буду тебе рассказывать как сливаали Донбасс,турчины петрунчи и куча маргеналов приказы с Киева были сдавать части и границы ,не знаешь и не надо!!Я тебе тут рассказывать не буду!!
    И каким боком раша оказался к этому или ты скажешь что и Крым отвалился и к ним "уплыл"?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:30
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 23:28
    Кто звал?а ?меенньше надо было прыгать ,а потом чутли не пол страны проссрали
    На митинги даже усач из Зари вылазил сепарские.
    Ну свергли ваших и что? Реванш бы взяли потом и делов, а не страну разваливать. Так уже было когда ющ выиграл с революцией, а потом проепал все к чертям и всю власть сконцентрировали регионы
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:26
    +1
    J0e777, 02.11.2020 23:15
    Большие клубы не бывают БОМЖАМИ
    Ну надо отдать должное, если б с головой жители не рассорили и не звали рашистов, то у шахты стад был приличный, поддержка тоже ну и инфраструктура города позволяла принимать команды ЛЧ
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 02.11.2020 23:53
    0
    johnDNK, 02.11.2020 23:49
    Те кто звал как раз за ДНР и воюют, как они могут отвоёвывать? Ты дебил?
    Вот этот максимка, который тут гадит сутками, утверждает, что беженец и живет в Киеве. Он ненавидит все, что связано с Украиной, с Киевом. Уважает парашу и путлера. И он мне рассказывает, что я должен идти отвоёвывать его дом
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 02.11.2020 23:38
    0
    Maks7777, 02.11.2020 23:28
    Кто звал?а ?меенньше надо было прыгать ,а потом чутли не пол страны проссрали
    Посмотри матч шахтёр-Виктория Плзень и услышишь, как 50тысяч ублюдков на бамбас арене орут "беркут-беркут" и "путин-путин"
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.11.2020 23:32
    0
    J0e777, 02.11.2020 23:15
    Большие клубы не бывают БОМЖАМИ
    Так Рух совсем не бомжи.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 23:27
    0
    ZAKARPATFAN, 02.11.2020 23:25
    Ви вже стали легендами! Що буде далі вже не так важливо
    С немцами можно и нужно играть в свой футбол, удачи нам всем.
    Ссылка
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