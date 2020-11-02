Шахтер – Боруссия М. Сохранит ли Шахтер лидерство?

Группа B в Лиге Чемпионов одна из самых сильных и на данный момент точно самая непредсказуемая. «Реал» идет на последнем месте, а лидером группы сенсационно стал «Шахтер». Впрочем, пока еще ничего «Шахтеру» не гарантировано. Примерно с равной степенью вероятности он может как выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, так и остаться последним. Два матча против менхенгладбахской «Боруссии» станут определяющими.

Коэффициенты Favbet: 3.1 – 3.65 – 2.3

Выход из группы:

Реал – 1.5

Интер – 1.6

Шахтер – 2.3

Боруссия – 2.3

«Шахтер» провел два абсолютно разных поединка в этой Лиге Чемпионов. В обоих случаях «горняки» играли от обороны на контратаках, но если с «Реалом» мы увидели фестиваль голов, то с «Интером» забитых мячей не было вовсе – 0:0. Конечно, команде Каштру несколько раз откровенно везло, но факт остается фактом – «Шахтер» впервые с 2015 года не пропустил в Лиге Чемпионов. Что любопытно, произошло этот в тот момент, когда вместо многолетнего основного стража ворота Андрея Пятова сыграл 19-летний Анатолий Трубин. Впрочем, Пятов уже полностью восстановился и не исключено, что во вторник выйдет в основе. Другие лидеры «Шахтера» также уже в строю, и перед Каштру стоит непросто выбор – выпустить ветеранов или же молодежь, которая добывала результат с «Реалом» и «Интером»

Как видим из коэффициентов, «Шахтер» хоть и лидер группы, но отнюдь не считается фаворитом. Шансы «Боруссии» даже оцениваются чуть выше. Немецкий клуб отлично выглядел в первых двух турах и заслужил хотя бы на одну победу, но и «Реалу» и «Интеру» удавалось уходить от поражения на последних минутах. А на выходных «Боруссия» в Бундеслиге обыграла «РБ Лейпци»г и вновь доказала, что находится в очень хорошей форме

Прогнозировать что-то в такой ситуации очень сложно, к тому же матч пройдет без зрителей, что еще больше уравнивает шансы. Многое будет зависеть от того, какую тактику на игру выберет Каштру. Против «Интера» он выставил автобус, памятуя о 0:5 в полуфинале Лиги Европы. «Боруссию» тренер «Шахтера» вряд ли будет настолько опасаться, а потому вероятность увидеть голы здесь однозначно выше, чем в матче с «Интером». Ставка на «обе забьют» должна пройти

Прогноз: обе команды забьют – 1.56