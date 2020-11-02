Барселоне нужно 300 миллионов, чтобы избежать финансового кризиса

Об этом сообщил и. о. президента клуба Карлес Тускетс

  • 02.11.2020 22:33
  • 1076 просмотров
  • 8 комментариев
Барселоне нужно 300 миллионов, чтобы избежать финансового кризиса
© twitter.com/FCBarcelona

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс рассказал о том, что надо сделать клубу, чтобы избежать финансового кризиса:

«Мы не хотим брать деньги. Нам нужно сокращать краткосрочные расходы. Надеемся, что сможем договориться с игроками и персоналом клуба о сокращении зарплат.

Сейчас первостепенными задачами являются сокращение расходов и поиск видов доходов, которых сейчас у клуба нет. Для того чтобы избежать финансового кризиса, нам нужно сэкономить 300 миллионов евро».

Финансовые проблемы «Барселоны» связаны с пандемией коронавируса: карантин лишил клуб многих привычных источников доходов, в числе которых - выручка от реализации билетов на матчи.

Ранее сообщалось о том, что «Барселоне» грозит банкротство.

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Источник — Sport.es

(8 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.11.2020 23:21
    0
    Pol Chopa, 02.11.2020 23:15
    COVID как COLT всех уравнивает в возможностях,этим надо 300лямов,а к примеру Кадису скоко,у них с билетами и т.д.все нормаль.
    У Кадіса зарплатна відомість усіх разом взятих втричі менша ніж у одного тільки Мессі.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.11.2020 23:16
    0
    Vitalii_13UA, 02.11.2020 23:05
    Кстати да!) Наши клубы живут как-то и без зрителей. Сейчас пандемия баланс сделает и все чемпы будет как наш (смешно и грустно)
    Там давно доход от зрителей на трибунах меньше трети всех доходов. Другое дело, что телекомпании не захотят столько платить за картинку с пустыми стадионами и это косвенно повлияет на все статьи доходов.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 02.11.2020 23:15
    0
    COVID как COLT всех уравнивает в возможностях,этим надо 300лямов,а к примеру Кадису скоко,у них с билетами и т.д.все нормаль.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:15
    0
    Vitalii_13UA, 02.11.2020 23:05
    Кстати да!) Наши клубы живут как-то и без зрителей. Сейчас пандемия баланс сделает и все чемпы будет как наш (смешно и грустно)
    "Наши клубы живут как-то и без зрителей. " ... да в период с 1991 по 2О2О-й, за исключением редким в виде евро кубков и матчей дк-шд
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 23:05
    0
    zzg77, 02.11.2020 22:55
    Выживут сильнейшие - Шахтёр, Динамо, Заря. Им зрители не нужны!
    Кстати да!) Наши клубы живут как-то и без зрителей. Сейчас пандемия баланс сделает и все чемпы будет как наш (смешно и грустно)
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.11.2020 22:55
    0
    Выживут сильнейшие - Шахтёр, Динамо, Заря. Им зрители не нужны!
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 02.11.2020 22:47
    +3
    Так надо было продать Месси летом и были бы деньги
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 22:46
    -1
    Всем нужно, ля какие умные.
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    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 02.11.2020 22:47
    +3
    Так надо было продать Месси летом и были бы деньги
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.11.2020 23:21
    0
    Pol Chopa, 02.11.2020 23:15
    COVID как COLT всех уравнивает в возможностях,этим надо 300лямов,а к примеру Кадису скоко,у них с билетами и т.д.все нормаль.
    У Кадіса зарплатна відомість усіх разом взятих втричі менша ніж у одного тільки Мессі.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.11.2020 23:16
    0
    Vitalii_13UA, 02.11.2020 23:05
    Кстати да!) Наши клубы живут как-то и без зрителей. Сейчас пандемия баланс сделает и все чемпы будет как наш (смешно и грустно)
    Там давно доход от зрителей на трибунах меньше трети всех доходов. Другое дело, что телекомпании не захотят столько платить за картинку с пустыми стадионами и это косвенно повлияет на все статьи доходов.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 02.11.2020 23:15
    0
    COVID как COLT всех уравнивает в возможностях,этим надо 300лямов,а к примеру Кадису скоко,у них с билетами и т.д.все нормаль.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 23:15
    0
    Vitalii_13UA, 02.11.2020 23:05
    Кстати да!) Наши клубы живут как-то и без зрителей. Сейчас пандемия баланс сделает и все чемпы будет как наш (смешно и грустно)
    "Наши клубы живут как-то и без зрителей. " ... да в период с 1991 по 2О2О-й, за исключением редким в виде евро кубков и матчей дк-шд
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 23:05
    0
    zzg77, 02.11.2020 22:55
    Выживут сильнейшие - Шахтёр, Динамо, Заря. Им зрители не нужны!
    Кстати да!) Наши клубы живут как-то и без зрителей. Сейчас пандемия баланс сделает и все чемпы будет как наш (смешно и грустно)
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.11.2020 22:55
    0
    Выживут сильнейшие - Шахтёр, Динамо, Заря. Им зрители не нужны!
    Ссылка
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