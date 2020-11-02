Барселоне нужно 300 миллионов, чтобы избежать финансового кризиса

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс рассказал о том, что надо сделать клубу, чтобы избежать финансового кризиса:

«Мы не хотим брать деньги. Нам нужно сокращать краткосрочные расходы. Надеемся, что сможем договориться с игроками и персоналом клуба о сокращении зарплат.

Сейчас первостепенными задачами являются сокращение расходов и поиск видов доходов, которых сейчас у клуба нет. Для того чтобы избежать финансового кризиса, нам нужно сэкономить 300 миллионов евро».

Финансовые проблемы «Барселоны» связаны с пандемией коронавируса: карантин лишил клуб многих привычных источников доходов, в числе которых - выручка от реализации билетов на матчи.

Ранее сообщалось о том, что «Барселоне» грозит банкротство.