Барселоне нужно 300 миллионов, чтобы избежать финансового кризиса

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс рассказал о том, что надо сделать клубу, чтобы избежать финансового кризиса:
«Мы не хотим брать деньги. Нам нужно сокращать краткосрочные расходы. Надеемся, что сможем договориться с игроками и персоналом клуба о сокращении зарплат.
Сейчас первостепенными задачами являются сокращение расходов и поиск видов доходов, которых сейчас у клуба нет. Для того чтобы избежать финансового кризиса, нам нужно сэкономить 300 миллионов евро».
Финансовые проблемы «Барселоны» связаны с пандемией коронавируса: карантин лишил клуб многих привычных источников доходов, в числе которых - выручка от реализации билетов на матчи.
Ранее сообщалось о том, что «Барселоне» грозит банкротство.
Источник — Sport.es
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