Барселона может стать банкротом

Чтобы этого не случилось, игроки должны отказаться от части зарплат

  • 31.10.2020 14:56
  • 1373 просмотра
  • 7 комментариев
Барселона может стать банкротом
© twitter.com/FCBarcelona_es

«Барселона» может уже совсем скоро стать банкротом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Для того, чтобы это не случилось, клубу необходимо договориться с игроками команды по поводу сокращения зарплат на 30%. Соглашения нужно достигнуть до 5 ноября.

Переговоры по поводу сокращения зарплат начались вчера, 30 октября. Если они не увенчаются успехом, клуб начнет процедуру банкротства в январе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — RAC1

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    narytnyk
    online
      narytnyk, 31.10.2020 15:38
    0
    Проблемы барсы в худшем президенте за всю их историю который смог развалить за несколко лет все то что делали предыдусчие, бездарная трансферная компания из года в год, оплата в 5 кратном размере компаниям для очернения игроков(в Испании ето назуваетса мошенничество и полицыя сца ведет расследование почему услуги быки переплачены настолко много) и отбеливания себя любимого ето тока то что му пока знаем и именно того Месси хотел уйти из етого колхоза в который превратилса некогда лутший клуб мира
    Ссылка
    ihor35
      ihor35, 31.10.2020 15:21
    0
    Однією з проблем Барселони є контракт лідера команди Ліонеля Мессі.
    Якщо аргентинець не продовжить угоду з Барселоною після закінчення сезону, то клубу доведеться виплачувати йому бонуси, які передбачені в договорі.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 31.10.2020 15:11
    +1
    Разговаривайте с Месси, у него половина зарплатной фонда Барсы
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 31.10.2020 15:09
    +1
    А как же многомиллионые контракты спонсоров?
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 15:01
    +3
    Потому что нужно было Месси продать, когда он хотел уйти в Ман Сити. В итоге он уйдёт бесплатно и Барса за него ни копейки не получит.
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 31.10.2020 14:59
    +1
    Продайте Мессі!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.10.2020 14:57
    +1
    Выкиньте Месси вот и все!
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 15:01
    +3
    Потому что нужно было Месси продать, когда он хотел уйти в Ман Сити. В итоге он уйдёт бесплатно и Барса за него ни копейки не получит.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 31.10.2020 15:11
    +1
    Разговаривайте с Месси, у него половина зарплатной фонда Барсы
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 31.10.2020 15:09
    +1
    А как же многомиллионые контракты спонсоров?
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 31.10.2020 14:59
    +1
    Продайте Мессі!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.10.2020 14:57
    +1
    Выкиньте Месси вот и все!
    Ссылка
    narytnyk
    online
      narytnyk, 31.10.2020 15:38
    0
    Проблемы барсы в худшем президенте за всю их историю который смог развалить за несколко лет все то что делали предыдусчие, бездарная трансферная компания из года в год, оплата в 5 кратном размере компаниям для очернения игроков(в Испании ето назуваетса мошенничество и полицыя сца ведет расследование почему услуги быки переплачены настолко много) и отбеливания себя любимого ето тока то что му пока знаем и именно того Месси хотел уйти из етого колхоза в который превратилса некогда лутший клуб мира
    Ссылка
    ihor35
      ihor35, 31.10.2020 15:21
    0
    Однією з проблем Барселони є контракт лідера команди Ліонеля Мессі.
    Якщо аргентинець не продовжить угоду з Барселоною після закінчення сезону, то клубу доведеться виплачувати йому бонуси, які передбачені в договорі.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности