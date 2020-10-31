Барселона может стать банкротом

«Барселона» может уже совсем скоро стать банкротом. Об этом сообщают испанские СМИ.
Для того, чтобы это не случилось, клубу необходимо договориться с игроками команды по поводу сокращения зарплат на 30%. Соглашения нужно достигнуть до 5 ноября.
Переговоры по поводу сокращения зарплат начались вчера, 30 октября. Если они не увенчаются успехом, клуб начнет процедуру банкротства в январе.
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Источник — RAC1
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Якщо аргентинець не продовжить угоду з Барселоною після закінчення сезону, то клубу доведеться виплачувати йому бонуси, які передбачені в договорі.
Якщо аргентинець не продовжить угоду з Барселоною після закінчення сезону, то клубу доведеться виплачувати йому бонуси, які передбачені в договорі.
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