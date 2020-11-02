ТЕТЕ: «Без сомнений, Боруссия – сильная команда»

Завтра, 3 ноября «Шахтер» в третьем туре Лиги чемпионов дома сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах.

Полузащитник «Шахтера» Тете оценил уровень соперника и немецкой Бундеслиги:

«Иногда смотрю матчи. Очень сильный и конкурентоспособный чемпионат. Великолепные команды. Знаю, что менхенгладбахская «Боруссия» находится в первой пятерке. Без сомнений, это сильная команда.

Каждый футболист любит играть. Вне зависимости от сложности матча и соревнования – играть круто. Команде так же это нравится. Несмотря на некоторую усталость, мы набираем игровой темп, это хорошо для всех».