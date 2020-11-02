ФОТО. Костюк уже готовится к отпуску

Украинке осталось сыграть только один турнир

  • 02.11.2020 21:26
  • 1268 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Костюк уже готовится к отпуску
© WTA. Марта Костюк

Сейчас Марта Костюк готовится к турниру WTA в Линце, который пройдет с 9 по 15 ноября. Однако мыслями украинка, похоже, уже в отпуске:

«Последний турнир года. Одежда для тренировок хорошо послужила мне в этом году. Пришло время уже совсем скоро сменить ее на что-то еще и насладиться отдыхом», - написала Костюк в Инстаграме.

Напомним, сегодня Костюк дебютировала в топ-100 рейтинга WTA.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.11.2020 22:20
    0
    В Лінці сьогодні останній більш-менш теплий день, якщо вірити прогнозу.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.11.2020 21:42
    0
    Марта-позитив!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.11.2020 22:20
    0
    В Лінці сьогодні останній більш-менш теплий день, якщо вірити прогнозу.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.11.2020 21:42
    0
    Марта-позитив!
    Ссылка
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