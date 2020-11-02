ФОТО. Костюк уже готовится к отпуску

Сейчас Марта Костюк готовится к турниру WTA в Линце, который пройдет с 9 по 15 ноября. Однако мыслями украинка, похоже, уже в отпуске:
«Последний турнир года. Одежда для тренировок хорошо послужила мне в этом году. Пришло время уже совсем скоро сменить ее на что-то еще и насладиться отдыхом», - написала Костюк в Инстаграме.
Напомним, сегодня Костюк дебютировала в топ-100 рейтинга WTA.
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Источник — Instagram
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