Легендарный итальянский футболист заразился коронавирусом

У Франческо Тотти нашли Covid-19

  • 02.11.2020 19:21
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Легендарный итальянский футболист заразился коронавирусом
© instagram.com/francescototti

Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира:

Напомним, 12 октября от коронавируса умер отец Тотти, Энцо.

Франческо Тотти всю свою профессиональную карьеру провел в «Роме», за которую выступал с 1992 по 2017 годы. С родным клубом Тотти стал чемпионом Италии 2001 года. Также он стал чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.

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Источник — Twitter

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