Легендарный итальянский футболист заразился коронавирусом

Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира:
Italian football legend Francesco #Totti has tested positive for #COVID19— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 2, 2020
Напомним, 12 октября от коронавируса умер отец Тотти, Энцо.
Франческо Тотти всю свою профессиональную карьеру провел в «Роме», за которую выступал с 1992 по 2017 годы. С родным клубом Тотти стал чемпионом Италии 2001 года. Также он стал чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.
Источник — Twitter
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