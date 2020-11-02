Легендарный итальянский футболист заразился коронавирусом

Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира:

Italian football legend Francesco #Totti has tested positive for #COVID19 — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 2, 2020

Напомним, 12 октября от коронавируса умер отец Тотти, Энцо.

Франческо Тотти всю свою профессиональную карьеру провел в «Роме», за которую выступал с 1992 по 2017 годы. С родным клубом Тотти стал чемпионом Италии 2001 года. Также он стал чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.