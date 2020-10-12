Отец знаменитого итальянского футболиста умер из-за коронавируса

В семье легендарного итальянца Франческо Тотти случилась трагедия. Отец футболиста Энцо Тотти умер, заразившись коронавирусом.

У 76-летнего Тотти-старшего был букет серьезных заболеваний. Несколько лет назад он перенес сердечный приступ. Ослабленный организм не смог справиться с COVID-19. После нескольких дней, проведенных в больнице, Энцо Тотти умер.

Франческо Тотти выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего, всю карьеру защищая цвета одного клуба, итальянской «Ромы» (619 матчей, 250 голов в Серии A). За сборную Италии сыграл 58 матчей и забил 9 голов.