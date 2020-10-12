Отец знаменитого итальянского футболиста умер из-за коронавируса

В семье легендарного итальянца Франческо Тотти случилась трагедия. Отец футболиста Энцо Тотти умер, заразившись коронавирусом.
У 76-летнего Тотти-старшего был букет серьезных заболеваний. Несколько лет назад он перенес сердечный приступ. Ослабленный организм не смог справиться с COVID-19. После нескольких дней, проведенных в больнице, Энцо Тотти умер.
Франческо Тотти выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего, всю карьеру защищая цвета одного клуба, итальянской «Ромы» (619 матчей, 250 голов в Серии A). За сборную Италии сыграл 58 матчей и забил 9 голов.
Источник — Corriere della Sera
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А вообще очень жаль
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