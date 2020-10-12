Отец знаменитого итальянского футболиста умер из-за коронавируса

В семье легендарного игрока «Ромы» Франческо Тотти случилась трагедия

  • 12.10.2020 22:43
  • 1952 просмотра
  • 3 комментария
Отец знаменитого итальянского футболиста умер из-за коронавируса
© Instagram. Франческо и Энцо Тотти

В семье легендарного итальянца Франческо Тотти случилась трагедия. Отец футболиста Энцо Тотти умер, заразившись коронавирусом.

У 76-летнего Тотти-старшего был букет серьезных заболеваний. Несколько лет назад он перенес сердечный приступ. Ослабленный организм не смог справиться с COVID-19. После нескольких дней, проведенных в больнице, Энцо Тотти умер.

Франческо Тотти выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего, всю карьеру защищая цвета одного клуба, итальянской «Ромы» (619 матчей, 250 голов в Серии A). За сборную Италии сыграл 58 матчей и забил 9 голов.

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Источник — Corriere della Sera

(5 голосов)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 12.10.2020 23:43
    +1
    umnuy2, 12.10.2020 22:53
    С такими бабками мог бы батю на пару лет отправить на какие-то острова где негретяночки официантки и не только.
    Мда... это так низко с твоей стороны. Здоровья тебе и главное мозгов
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.10.2020 22:53
    -4
    С такими бабками мог бы батю на пару лет отправить на какие-то острова где негретяночки официантки и не только.
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 12.10.2020 22:48
    +2
    Это как после пьянки: пили вино, коньяк, виски и шампанское, а отправился печеньками.
    А вообще очень жаль
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 12.10.2020 22:48
    +2
    Это как после пьянки: пили вино, коньяк, виски и шампанское, а отправился печеньками.
    А вообще очень жаль
    Ссылка
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 12.10.2020 23:43
    +1
    umnuy2, 12.10.2020 22:53
    С такими бабками мог бы батю на пару лет отправить на какие-то острова где негретяночки официантки и не только.
    Мда... это так низко с твоей стороны. Здоровья тебе и главное мозгов
    Ссылка
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