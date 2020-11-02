Тимерлан ГУСЕЙНОВ: «Барселона играет плохо. В клубе полный бардак»

Но «Динамо» все равно может получить от «блаугранас» пять мячей, считает специалист

  • 02.11.2020 19:04
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Тимерлан ГУСЕЙНОВ: «Барселона играет плохо. В клубе полный бардак»
© ФК Днестр. Тимерлан Гусейнов

Бывший форвард сборной «Черноморца» Тимерлан Гусейнов поделился ожиданиями от поединка «Динамо» с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Барселона» и сама плохо играет. У них там полный бардак — меняется президент. Внутри клуба атмосфера не самая лучшая. Мне кажется, что будет или пан, или пропал. То есть, или «Динамо» вничью сыграет, или получит в свои ворота штук пять. В зависимости от того, в каком настроении выйдет на поле Месси», — считает Гусейнов.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Футбол 24

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