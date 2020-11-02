ДЕ ПЕНА: «В Шахтере тоже был коронавирус, а они взяли и обыграли Реал»

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос Де Пена прокомментировал вспышку коронавируса в столичной команде:
«Этот фактор влияет на нас. Это нехорошая ситуация, но мы знаем, что коронавирус есть. Он уже затронул многие команды, и было вопросом времени, когда он придет в украинские команды. Нам не повезло.
«Шахтер» также пострадал от COVID-19, а они взяли и обыграли «Реал» в Мадриде! Надеюсь, мы также сможем сыграть отличный матч в Барселоне. У нас есть потери, но в команде есть игроки, которые могут их заменить.
Мы потеряли футболистов, которые обычно играют в стартовом составе. В матче с «Ференцварошем» у нас уже не могли играть нападающий и один из вратарей. И против «Днепра-1» мы играли без двух основных вратарей, выставив 18-летнего парня. На нас очень повлияли потери игроков.
Лионель Месси – лучший игрок в истории футбола, и играть против него – это вызов и привилегия. Когда «Барса» и «Юве» попали к нам в группу, я был очень счастлив. Я хочу получать от этого удовольствие, но мы будем бороться и постараемся победить. Мы хотим показать отличный футбол».
4 ноября киевское «Динамо» сыграет на выезде против «Барселоны» в матче 3-го тура Лиги чемпионов.
Источник — RAC1
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Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
Т9 ужасный)
Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
Т9 ужасный)
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