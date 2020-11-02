ДЕ ПЕНА: «В Шахтере тоже был коронавирус, а они взяли и обыграли Реал»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал вспышку COVID-19 в команде

  • 02.11.2020 17:55
  • 1844 просмотра
  • 11 комментариев
ДЕ ПЕНА: «В Шахтере тоже был коронавирус, а они взяли и обыграли Реал»
© УЕФА. Карлос Де Пена

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос Де Пена прокомментировал вспышку коронавируса в столичной команде:

«Этот фактор влияет на нас. Это нехорошая ситуация, но мы знаем, что коронавирус есть. Он уже затронул многие команды, и было вопросом времени, когда он придет в украинские команды. Нам не повезло.

«Шахтер» также пострадал от COVID-19, а они взяли и обыграли «Реал» в Мадриде! Надеюсь, мы также сможем сыграть отличный матч в Барселоне. У нас есть потери, но в команде есть игроки, которые могут их заменить.

Мы потеряли футболистов, которые обычно играют в стартовом составе. В матче с «Ференцварошем» у нас уже не могли играть нападающий и один из вратарей. И против «Днепра-1» мы играли без двух основных вратарей, выставив 18-летнего парня. На нас очень повлияли потери игроков.

Лионель Месси – лучший игрок в истории футбола, и играть против него – это вызов и привилегия. Когда «Барса» и «Юве» попали к нам в группу, я был очень счастлив. Я хочу получать от этого удовольствие, но мы будем бороться и постараемся победить. Мы хотим показать отличный футбол».

4 ноября киевское «Динамо» сыграет на выезде против «Барселоны» в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

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Источник — RAC1

(11 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 18:58
    -1
    Шахтёр выиграл у реала да выиграл это Уровень !!Ну Шахтёр в отличии от вас Колосу с села 2-0 не проигрывает на олимпийском
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 18:40
    -1
    Вот только вам до Шахтёра примерно так же, как до красивого атакующего футбола.
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    Svetulik2012
      Svetulik2012, 02.11.2020 18:29
    0
    Ilya , 02.11.2020 18:10
    Можно было бы говорить о победе, если бы было кем заменять игроков , которые вызывают.
    Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
    Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
    У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
    Згідна, що ці гравці зараз не змінні, але потрібно виходити із ситуації яка склалась... хлопці то не винвваті, що у них показали позитивні рпзультати, їм теж образливо, що не можуть допомогти команді. А на рахунок червоної картки Сидорчука, то я вважаю що суддя спочатку мав передивитись VAR, а потім вирішувати, але як сталось так є... а хлопців які відправились до барси, потрібно підтримати, як рахуєте?
    Ссылка
    Svetulik2012
      Svetulik2012, 02.11.2020 18:29
    +1
    Ilya , 02.11.2020 18:10
    Можно было бы говорить о победе, если бы было кем заменять игроков , которые вызывают.
    Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
    Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
    У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
    Згідна, що ці гравці зараз не змінні, але потрібно виходити із ситуації яка склалась... хлопці то не винвваті, що у них показали позитивні рпзультати, їм теж образливо, що не можуть допомогти команді. А на рахунок червоної картки Сидорчука, то я вважаю що суддя спочатку мав передивитись VAR, а потім вирішувати, але як сталось так є... а хлопців які відправились до барси, потрібно підтримати, як рахуєте?
    Ссылка
    Svetulik2012
      Svetulik2012, 02.11.2020 18:15
    +4
    А ШД в ЧУ, що вже не може так "глотати" всіх як колись... хоча поживем побачим... Ладно, я не буду тут казати що і як, але майте хоч трішки поваги до команди любої,яка у єврокубках грає від України, а у чемпіонаті вболівайте за кого хочете...
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 02.11.2020 18:12
    -5
    Та не, о чем он говорит...В Шахтере просто от сборной косили, ты что...))))))))))))
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 02.11.2020 18:11
    0
    Ilya , 02.11.2020 18:10
    Можно было бы говорить о победе, если бы было кем заменять игроков , которые вызывают.
    Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
    Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
    У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
    Выбывают*
    Т9 ужасный)
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 02.11.2020 18:10
    +4
    Можно было бы говорить о победе, если бы было кем заменять игроков , которые вызывают.
    Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
    Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
    У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
    Ссылка
    Svetulik2012
      Svetulik2012, 02.11.2020 18:09
    +4
    serge_kr, 02.11.2020 18:02
    Вы не Шахтер, ждите позора!
    Так, може не Шахтар, але ніколи не кажи ніколи... На все свій час
    Ссылка
    an mi
      an mi, 02.11.2020 18:07
    -7
    serge_kr, 02.11.2020 18:02
    Вы не Шахтер, ждите позора!
    Это точно - до рекордов позора шахтёра нужно трудиться, трудиться и ещё раз трудиться
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 02.11.2020 18:02
    -9
    Вы не Шахтер, ждите позора!
    Ссылка
    Svetulik2012
      Svetulik2012, 02.11.2020 18:15
    +4
    А ШД в ЧУ, що вже не може так "глотати" всіх як колись... хоча поживем побачим... Ладно, я не буду тут казати що і як, але майте хоч трішки поваги до команди любої,яка у єврокубках грає від України, а у чемпіонаті вболівайте за кого хочете...
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 02.11.2020 18:10
    +4
    Можно было бы говорить о победе, если бы было кем заменять игроков , которые вызывают.
    Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
    Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
    У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
    Ссылка
    Svetulik2012
      Svetulik2012, 02.11.2020 18:09
    +4
    serge_kr, 02.11.2020 18:02
    Вы не Шахтер, ждите позора!
    Так, може не Шахтар, але ніколи не кажи ніколи... На все свій час
    Ссылка
    Svetulik2012
      Svetulik2012, 02.11.2020 18:29
    +1
    Ilya , 02.11.2020 18:10
    Можно было бы говорить о победе, если бы было кем заменять игроков , которые вызывают.
    Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
    Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
    У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
    Згідна, що ці гравці зараз не змінні, але потрібно виходити із ситуації яка склалась... хлопці то не винвваті, що у них показали позитивні рпзультати, їм теж образливо, що не можуть допомогти команді. А на рахунок червоної картки Сидорчука, то я вважаю що суддя спочатку мав передивитись VAR, а потім вирішувати, але як сталось так є... а хлопців які відправились до барси, потрібно підтримати, як рахуєте?
    Ссылка
    Svetulik2012
      Svetulik2012, 02.11.2020 18:29
    0
    Ilya , 02.11.2020 18:10
    Можно было бы говорить о победе, если бы было кем заменять игроков , которые вызывают.
    Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
    Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
    У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
    Згідна, що ці гравці зараз не змінні, але потрібно виходити із ситуації яка склалась... хлопці то не винвваті, що у них показали позитивні рпзультати, їм теж образливо, що не можуть допомогти команді. А на рахунок червоної картки Сидорчука, то я вважаю що суддя спочатку мав передивитись VAR, а потім вирішувати, але як сталось так є... а хлопців які відправились до барси, потрібно підтримати, як рахуєте?
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 02.11.2020 18:11
    0
    Ilya , 02.11.2020 18:10
    Можно было бы говорить о победе, если бы было кем заменять игроков , которые вызывают.
    Миколенко незаменимый игрок для ДК. Караваев на данный момент тоже, работы по флангу делает много.
    Шапаренко это креатив в центре, замены нет.
    У Сидора красная, его можно не любить, но опять же, полноценной замены по позиции нет.
    Выбывают*
    Т9 ужасный)
    Ссылка
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