ДЕ ПЕНА: «В Шахтере тоже был коронавирус, а они взяли и обыграли Реал»

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос Де Пена прокомментировал вспышку коронавируса в столичной команде:

«Этот фактор влияет на нас. Это нехорошая ситуация, но мы знаем, что коронавирус есть. Он уже затронул многие команды, и было вопросом времени, когда он придет в украинские команды. Нам не повезло.

«Шахтер» также пострадал от COVID-19, а они взяли и обыграли «Реал» в Мадриде! Надеюсь, мы также сможем сыграть отличный матч в Барселоне. У нас есть потери, но в команде есть игроки, которые могут их заменить.

Мы потеряли футболистов, которые обычно играют в стартовом составе. В матче с «Ференцварошем» у нас уже не могли играть нападающий и один из вратарей. И против «Днепра-1» мы играли без двух основных вратарей, выставив 18-летнего парня. На нас очень повлияли потери игроков.

Лионель Месси – лучший игрок в истории футбола, и играть против него – это вызов и привилегия. Когда «Барса» и «Юве» попали к нам в группу, я был очень счастлив. Я хочу получать от этого удовольствие, но мы будем бороться и постараемся победить. Мы хотим показать отличный футбол».

4 ноября киевское «Динамо» сыграет на выезде против «Барселоны» в матче 3-го тура Лиги чемпионов.