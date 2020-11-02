Орест КОСТИК: «Я не специалист по отражению пенальти»

Вратарь «Львова» рассказал об одиннадцатиметровом, который он парировал в игре с «Ворсклой»

  • 02.11.2020 16:58
  • 174 просмотра
  • 1 комментарий
Орест КОСТИК: «Я не специалист по отражению пенальти»
© ФК Львов. Орест Костик

21-летний голкипер «Львова» Орест Костик прокомментировал пенальти, который он парировал в матче УПЛ против «Ворсклы» (1:0).

— Только не надо преувеличивать мои заслуги. В эпизоде с пенальти мне просто повезло. Я решил, что буду бросаться в левый от себя угол, именно туда игрок полтавчан и пробил.

— А раньше тебе приходилось парировать удары с 11-метровой отметки?
— Я не считаю себя специалистом по отражению пенальти. Хотя все еще можно исправить, ведь это мой первый сезон в элитном дивизионе.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.11.2020 17:47
    0
    Скромняга... Це добре, Оресте! Удачі !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.11.2020 17:47
    0
    Скромняга... Це добре, Оресте! Удачі !
    Ссылка
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