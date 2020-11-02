Орест КОСТИК: «Я не специалист по отражению пенальти»

21-летний голкипер «Львова» Орест Костик прокомментировал пенальти, который он парировал в матче УПЛ против «Ворсклы» (1:0).

— Только не надо преувеличивать мои заслуги. В эпизоде с пенальти мне просто повезло. Я решил, что буду бросаться в левый от себя угол, именно туда игрок полтавчан и пробил.

— А раньше тебе приходилось парировать удары с 11-метровой отметки?

— Я не считаю себя специалистом по отражению пенальти. Хотя все еще можно исправить, ведь это мой первый сезон в элитном дивизионе.