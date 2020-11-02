Вячеслав ШЕВЧУК: «Многие уже не попадут в стартовый состав Шахтера»

Экс-игрок «горняков» считает, что молодые футболисты могут закрепиться в основе

  • 02.11.2020 16:40
  • 2597 просмотров
  • 1 комментарий
Вячеслав ШЕВЧУК: «Многие уже не попадут в стартовый состав Шахтера»
© ФК Олимпик Донецк. Вячеслав Шевчук

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью донецкого «Шахтера» с миланским «Интером» (0:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Некоторые игроки, которые заболели коронавирусом, еще не до конца восстановились. Может быть, из них многие уже и не попадут в стартовый состав «Шахтера», потому что эти молодые игроки себя прекрасно проявили в важном матче Лиги чемпионов.

Было заметно, что была отличная дисциплина в обороне, о чем Каштру и сказал на пресс-конференции. При обороне «Шахтер» часто выглядел 6-3-1. Было очень важно, чтобы крайние вингеры в лице Соломона и Тете садились глубоко и помогали крайним защитникам. Когда они переключались на атаку, это имело индивидуальный характер», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 17:28
    -2
    Вот и хорошо, надеюсь вечный нытик Тайсон зимой уже точно в Бразилию и бай-бай.
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