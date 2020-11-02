Вячеслав ШЕВЧУК: «Многие уже не попадут в стартовый состав Шахтера»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью донецкого «Шахтера» с миланским «Интером» (0:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Некоторые игроки, которые заболели коронавирусом, еще не до конца восстановились. Может быть, из них многие уже и не попадут в стартовый состав «Шахтера», потому что эти молодые игроки себя прекрасно проявили в важном матче Лиги чемпионов.

Было заметно, что была отличная дисциплина в обороне, о чем Каштру и сказал на пресс-конференции. При обороне «Шахтер» часто выглядел 6-3-1. Было очень важно, чтобы крайние вингеры в лице Соломона и Тете садились глубоко и помогали крайним защитникам. Когда они переключались на атаку, это имело индивидуальный характер», - сказал Шевчук.