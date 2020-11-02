ФОТО. Вооружен и очень опасен. Лунин показал костюм на Хэллоуин

21-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин похвастался своим костюмом на Хэллоуин.
«Хэллоуин», — написал Лунин, комментируя фото со своей девушкой Анастасией Томазовой.
Текущий сезон Лунин проводит в составе «Реала». Украинец пока не сыграл ни одного матча за мадридский клуб.
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Источник — Instagram
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Хеллоуїн це день нечистої сили, монстрів, вампірів, зомбі.
Хеллоуїн це день нечистої сили, монстрів, вампірів, зомбі.
Костюмы из известного испанского сериала Бумажный дом.
Хеллоуїн це день нечистої сили, монстрів, вампірів, зомбі.
Хеллоуїн це день нечистої сили, монстрів, вампірів, зомбі.
Костюмы из известного испанского сериала Бумажный дом.
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