ФОТО. Вооружен и очень опасен. Лунин показал костюм на Хэллоуин

Украинский вратарь «Реала» ярко отметил праздник со своей девушкой

  • 02.11.2020 16:32
  • 928 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Вооружен и очень опасен. Лунин показал костюм на Хэллоуин
© Instagram. Андрей Лунин

21-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин похвастался своим костюмом на Хэллоуин.

«Хэллоуин», — написал Лунин, комментируя фото со своей девушкой Анастасией Томазовой.

Текущий сезон Лунин проводит в составе «Реала». Украинец пока не сыграл ни одного матча за мадридский клуб.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloween😈 #AL#casadepapel#Berlin#Tokio#Madrid

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 17:26
    0
    Ты лучше игру свою показывай на поле.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.11.2020 17:25
    0
    DKTheBest2, 02.11.2020 17:17
    Костюми гарні, але не зовсім хелоуінські.
    Хеллоуїн це день нечистої сили, монстрів, вампірів, зомбі.
    На Западе ограбления и воровство это тяжелые преступления, которые серьезно наказываются, потому что люди боятся воров наравне с нечистой силой, монстрами, вампирами и зомби
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.11.2020 17:17
    0
    Костюми гарні, але не зовсім хелоуінські.
    Хеллоуїн це день нечистої сили, монстрів, вампірів, зомбі.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.11.2020 17:07
    0
    Токио и Берлин.
    Костюмы из известного испанского сериала Бумажный дом.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 17:26
    0
    Ты лучше игру свою показывай на поле.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.11.2020 17:25
    0
    DKTheBest2, 02.11.2020 17:17
    Костюми гарні, але не зовсім хелоуінські.
    Хеллоуїн це день нечистої сили, монстрів, вампірів, зомбі.
    На Западе ограбления и воровство это тяжелые преступления, которые серьезно наказываются, потому что люди боятся воров наравне с нечистой силой, монстрами, вампирами и зомби
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.11.2020 17:17
    0
    Костюми гарні, але не зовсім хелоуінські.
    Хеллоуїн це день нечистої сили, монстрів, вампірів, зомбі.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.11.2020 17:07
    0
    Токио и Берлин.
    Костюмы из известного испанского сериала Бумажный дом.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности