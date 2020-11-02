Полесье – ВПК-Агро – 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче 10-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» на своем поле обыграло «ВПК-Агро» со счетом 3:1.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ВПК-Агро.
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Источник — Sport.ua
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