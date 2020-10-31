Первая лига. Победы Вереса и Агробизнеса

Сегодня, 31 октября, состоялись четыре матча десятого тура Первой лиги. «Полесье», «Агробизнес» и «Верес» одержали победы, а «Нива» Тернополь и «Кремень» сыграли вничью.
«Полесье» - «ВПК-Агро» - 3:1
Голы: Галенко 58, Ковалев 70, Галенков 88 – Милесин 42
Удаление: Белый 52 (ВПК-Агро)
«Агробизнес» - «Прикарпатье» - 3:0
Голы: Когут 37, Черненко 48, 88 (с пенальти)
«Кристалл» - «Верес» - 2:3
Голы: Барладым 58, Головкин 78 – Гончаренко 14, Шестаков 53, Тимофеенко 65
«Нива» Тернополь – «Кремень» - 2:2
Голы: Гатала 58, Кисленко 82 – Сорокин 45+2, Оливейра 61
Источник — Sport.ua
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