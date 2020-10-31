10-й тур
Агробизнес
3 : 0
Прикарпатье
31.10.2020, FT

Первая лига. Победы Вереса и Агробизнеса

Состоялись четыре матча 10-го тура Первой лиги

  • 31.10.2020 16:46
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Первая лига. Победы Вереса и Агробизнеса
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Сегодня, 31 октября, состоялись четыре матча десятого тура Первой лиги. «Полесье», «Агробизнес» и «Верес» одержали победы, а «Нива» Тернополь и «Кремень» сыграли вничью.

«Полесье» - «ВПК-Агро» - 3:1
Голы: Галенко 58, Ковалев 70, Галенков 88 – Милесин 42
Удаление: Белый 52 (ВПК-Агро)

«Агробизнес» - «Прикарпатье» - 3:0
Голы: Когут 37, Черненко 48, 88 (с пенальти)

«Кристалл» - «Верес» - 2:3
Голы: Барладым 58, Головкин 78 – Гончаренко 14, Шестаков 53, Тимофеенко 65

«Нива» Тернополь – «Кремень» - 2:2
Голы: Гатала 58, Кисленко 82 – Сорокин 45+2, Оливейра 61

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Источник — Sport.ua

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