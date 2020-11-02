8-й тур
Валенсия
2 : 2
Хетафе
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия — Хетафе — 2:2. Невероятная развязка. Видео голов и обзор матча

Пропустив на 94-й минуте, хозяева успели спастись от поражения

  • 02.11.2020 16:20
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Валенсия — Хетафе — 2:2. Невероятная развязка. Видео голов и обзор матча
© ФК Валенсия

В поединке 8-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» дома сыграла вничью с «Хетафе» (2:2).

Футболист «Хетафе» Анхель Родригес сделал счет 2:1 на 94-й минуте встречи. Но «Валенсия» успела заработать пенальти, который на 100-й минуте реализовал Карлос Солер.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Валенсия» — «Хетафе» — 2:2
Голы: Муса, 22, Солер, 90+10, с пенальти — Эрнандес, 87, Родригес, 90+4

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Солер (Валенсия).
90' Игрок команды Хетафе получает красную карточку.
90' ГОЛ ! Мяч забил Анхель Родригез (Хетафе).
87' ГОЛ ! Мяч забил Кучо Эрнандес (Хетафе).
71' Мауро Арамбарри (Хетафе) получает красную карточку.
57' Игрок команды Валенсия получает красную карточку.
22' ГОЛ ! Мяч забил Юнус Муса (Валенсия).
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Источник — Sport.ua

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