В поединке 8-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» дома сыграла вничью с «Хетафе» (2:2).
Футболист «Хетафе» Анхель Родригес сделал счет 2:1 на 94-й минуте встречи. Но «Валенсия» успела заработать пенальти, который на 100-й минуте реализовал Карлос Солер.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Валенсия» — «Хетафе» — 2:2
Голы: Муса, 22, Солер, 90+10, с пенальти — Эрнандес, 87, Родригес, 90+4
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Солер (Валенсия).
|90'
|Игрок команды Хетафе получает красную карточку.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Родригез (Хетафе).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Кучо Эрнандес (Хетафе).
|71'
|Мауро Арамбарри (Хетафе) получает красную карточку.
|57'
|Игрок команды Валенсия получает красную карточку.
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Юнус Муса (Валенсия).
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Источник — Sport.ua
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