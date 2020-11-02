8-й тур
Валенсия
2 : 2
Хетафе
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Невероятный матч Хетафе и Валенсии закончился эмоциональной ничьей

Два гола в компенсированное время и обилие желтых карточек, на «Месталье» было горячо

  • 02.11.2020 01:18
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Невероятный матч Хетафе и Валенсии закончился эмоциональной ничьей
© ФК Валенсия

В поединке 8-го тура чемпионата Испании «Валенсия» и «Хетафе» сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. Матч выдался очень темпераментным, коллективы часто нарушали игру и в целом противостояние было грубым.

Начало было за гостями, однако первыми забили хозяева поля благодаря резкой контратаке и великолепному забегу Муса. Но самое сладкое соперники оставили на конец матча, сперва Кучо восстановил паритет на табло, а на пятой компенсированной минуте Анхель вывел «Хетафе» вперед.

На этом противостояние не закончилось, Даконам нарушил правила в штрафной и подарил одиннадцатиметровый для «Валенсии», игроки гостей начали спорить с судьей и нахватались горчичников за неспортивное поведение. Приговор хладнокровно реализовал Солер и добыл для «летучих мышей» волевую ничью.

Чемпионат Испании. 8-й тур.

«Валенсия» – «Хетафе» – 2:2

 Муса (22), Солер (90+10 (пенальти)) - Кучо(88), Анхель (90+5)

 Гильямон (32), Габриэль (41), Коррейа (48), Коррейра (56), Гомес (61), Муса (69), Черышев (77), Васс (82) - Арамбари (72), Суарес (90), Даконам (90+7), Суарес (90+8), Мата (90+9)

 Коррейа (56) - Суарес (90+8)

«Валенсия»: Доменек, Коррейя, Габриэль, Гильямон Санмартин, Гайя, Муса (Хасон, 90+2), Солер, Васс, Черышев (Лато, 78), Ли (Рачич, 59), Гомес.

«Хетафе»: Сориа, Суарес, Даконам, Кабако (Диаби, 74), Оливейра Мирамонтес (Мата, 74), Ньом (Тимор, 54), Максимович (Анхель, 54), Арамбарри, Куку, Унал (Портильо, 74), Кучо.

Арбитр: Хорхе Васкес (Испания)

Стадион: «Месталья» (Валенсия)

ВАЛЕНСИЯ - ХЕТАФЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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