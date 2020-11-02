Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Против Зари играл состав из Первой лиги»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с «Зарей» (1:1) в матче 8-го тура УПЛ.

- Мы довольны результатом. Я благодарен команде за тот характер, который был показан, и по игре во многих моментах мы выглядели достойно. На первый тайм вышел состав, который играл в Первой лиге, и он хорошо сыграл против «Зари», команды такого уровня, участника Лиги Европы — нам было очень сложно противостоять такому сопернику.

Подействовал настрой, который тренерский штаб донес до игроков перед матчем, да и то, что «Заря» — очень сильный соперник, тоже тот главный фактор для ребят, чтобы достойно противостоять этому клубу. Думаю, что «Заря» в голове держала следующее противостояние с АЕКом, скорее всего, поэтому они поберегли силы. Но наши футболисты сильно старались, чтобы добыть позитивный результат.

- Насколько были сложными погодные условия и состояние поля?

- Это тот факт, который повлиял не только на нашу игру, но и на игру соперника. Сказать, что кому-то было легче или сложнее, нельзя, ведь обе команды играли в равных условиях. Приспособиться поначалу было сложно, но газон в великолепном состоянии, поле одно из лучших в Украине. Если бы мы играли на другом стадионе, были бы проблемы при таких погодных условиях.