ЛЕОНЕНКО: «У этого Шахтера точно хватит сил на еще один рывок»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью донецкого «Шахтера» с миланским «Интером» (0:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У этого состава «Шахтера» еще точно хватит сил на еще один рывок. Они молодые. С «Ворсклой» причина неудачи не в нехватке сил, а в том, что полтавчане очень хорошо выглядели. Это не молодежь, просто по возрасту они молодые, а по игре оказались ничуть не слабее опытных. Определяющими для Шахтера в группе будут матчи против «Боруссии». Дальше будет сложно», - высказался Леоненко.