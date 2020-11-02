ЛЕОНЕНКО: «У этого Шахтера точно хватит сил на еще один рывок»

Специалист – о перспективах «горняков» побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов

  • 02.11.2020 15:29
  • 3077 просмотров
  • 11 комментариев
ЛЕОНЕНКО: «У этого Шахтера точно хватит сил на еще один рывок»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью донецкого «Шахтера» с миланским «Интером» (0:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У этого состава «Шахтера» еще точно хватит сил на еще один рывок. Они молодые. С «Ворсклой» причина неудачи не в нехватке сил, а в том, что полтавчане очень хорошо выглядели. Это не молодежь, просто по возрасту они молодые, а по игре оказались ничуть не слабее опытных. Определяющими для Шахтера в группе будут матчи против «Боруссии». Дальше будет сложно», - высказался Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 17:27
    -1
    lenares85, 02.11.2020 16:20
    Он говорил что и в этом, сезоне Шахтёр будет чемпионом безоговорочно, даже без агрументов
    Так и будет.
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    Newvlad
      Newvlad, 02.11.2020 17:04
    0
    ZAKARPATFAN, 02.11.2020 16:51
    Фаворитами, но никак не явными. Почти равные кофы
    Коэффициент на победу немцев завтра даже ниже чем был на победу Динамо над Ференцем.что уж говорить про матч в Германии.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 16:51
    0
    Newvlad, 02.11.2020 16:45
    Если не поделят очки с Гладбахом, можно сосредотачиваться на Чукре. Букмекеры считают немцев явными фаворитами, причем даже в завтрашнем матче.
    Фаворитами, но никак не явными. Почти равные кофы
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 02.11.2020 16:45
    0
    Если не поделят очки с Гладбахом, можно сосредотачиваться на Чукре. Букмекеры считают немцев явными фаворитами, причем даже в завтрашнем матче.
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 02.11.2020 16:38
    0
    Будет рывок или нет посмотрим. А пока шансы Динамо пройти в весеннюю стадию Лиги Европы выглядят намного предпочтительней чем у Шахтера. Про Лигу Чемпионов и говорить нечего.
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    Bop
      Bop, 02.11.2020 16:34
    +1
    Рывок?
    До Донецка?
    До Мариуполя?
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    vitaly78
    online
      vitaly78, 02.11.2020 16:24
    0
    Вите видимо премию выписали на коньячек. Два тура это не о чем, могут быть как и первыми так и последними. Какой то год тоже начали хорошо, а потом посыпались
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 02.11.2020 16:20
    -4
    Он говорил что и в этом, сезоне Шахтёр будет чемпионом безоговорочно, даже без агрументов
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.11.2020 15:56
    +2
    Виктор вспомнил свои старые поговорки
    Водочки для обводочки, пивка для рывка.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 15:48
    -1
    Дай Бог, Шахтёр этого заслуживает.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 02.11.2020 15:48
    +2
    Как поет! , риверансы , комплименты....
    По-мкромней нужно выманивать денежку....
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.11.2020 15:56
    +2
    Виктор вспомнил свои старые поговорки
    Водочки для обводочки, пивка для рывка.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 02.11.2020 15:48
    +2
    Как поет! , риверансы , комплименты....
    По-мкромней нужно выманивать денежку....
    Ссылка
    Bop
      Bop, 02.11.2020 16:34
    +1
    Рывок?
    До Донецка?
    До Мариуполя?
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 02.11.2020 17:04
    0
    ZAKARPATFAN, 02.11.2020 16:51
    Фаворитами, но никак не явными. Почти равные кофы
    Коэффициент на победу немцев завтра даже ниже чем был на победу Динамо над Ференцем.что уж говорить про матч в Германии.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 16:51
    0
    Newvlad, 02.11.2020 16:45
    Если не поделят очки с Гладбахом, можно сосредотачиваться на Чукре. Букмекеры считают немцев явными фаворитами, причем даже в завтрашнем матче.
    Фаворитами, но никак не явными. Почти равные кофы
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 02.11.2020 16:45
    0
    Если не поделят очки с Гладбахом, можно сосредотачиваться на Чукре. Букмекеры считают немцев явными фаворитами, причем даже в завтрашнем матче.
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 02.11.2020 16:38
    0
    Будет рывок или нет посмотрим. А пока шансы Динамо пройти в весеннюю стадию Лиги Европы выглядят намного предпочтительней чем у Шахтера. Про Лигу Чемпионов и говорить нечего.
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 02.11.2020 16:24
    0
    Вите видимо премию выписали на коньячек. Два тура это не о чем, могут быть как и первыми так и последними. Какой то год тоже начали хорошо, а потом посыпались
    Ссылка
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