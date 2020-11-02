ЛЕОНЕНКО: «У этого Шахтера точно хватит сил на еще один рывок»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью донецкого «Шахтера» с миланским «Интером» (0:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«У этого состава «Шахтера» еще точно хватит сил на еще один рывок. Они молодые. С «Ворсклой» причина неудачи не в нехватке сил, а в том, что полтавчане очень хорошо выглядели. Это не молодежь, просто по возрасту они молодые, а по игре оказались ничуть не слабее опытных. Определяющими для Шахтера в группе будут матчи против «Боруссии». Дальше будет сложно», - высказался Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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До Донецка?
До Мариуполя?
Водочки для обводочки, пивка для рывка.
По-мкромней нужно выманивать денежку....
Водочки для обводочки, пивка для рывка.
По-мкромней нужно выманивать денежку....
До Донецка?
До Мариуполя?
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