Во вторник, 3-го ноября, состоится поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором итальянская «Аталанта» примет английский «Ливерпуль».
Матч пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Аталанта» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Аталанта» – «Ливерпуль» покажет видеосервис MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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