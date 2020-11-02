Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Зачем бегать, если можно летать»

39-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал свой фантастический гол в ворота «Удинезе».

«Зачем бегать, если можно летать», — написал Ибрагимович, комментируя фото своего удара через себя.

В текущем сезоне Златан провел за «Милан» 7 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.