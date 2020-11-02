Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Зачем бегать, если можно летать»

Шведский нападающий «Милана» забил красивый мяч в ворота «Удинезе»

  • 02.11.2020 14:19
  • 552 просмотра
  • 2 комментария
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Зачем бегать, если можно летать»
© ФК Милан. Златан Ибрагимович

39-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал свой фантастический гол в ворота «Удинезе».

«Зачем бегать, если можно летать», — написал Ибрагимович, комментируя фото своего удара через себя.

В текущем сезоне Златан провел за «Милан» 7 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Why run when you can fly

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    romanchik.8400
    online
      romanchik.8400, 02.11.2020 14:46
    0
    Златан ошеломляет!!!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 14:36
    +1
    Легенда.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 02.11.2020 14:22
    +2
    Красавчик - так грати у 39 років. Респект.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 02.11.2020 14:22
    +2
    Красавчик - так грати у 39 років. Респект.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 14:36
    +1
    Легенда.
    Ссылка
    romanchik.8400
    online
      romanchik.8400, 02.11.2020 14:46
    0
    Златан ошеломляет!!!
    Ссылка
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