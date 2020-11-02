Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Зачем бегать, если можно летать»

39-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал свой фантастический гол в ворота «Удинезе».
«Зачем бегать, если можно летать», — написал Ибрагимович, комментируя фото своего удара через себя.
В текущем сезоне Златан провел за «Милан» 7 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.