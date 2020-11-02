Вячеслав ШЕВЧУК: «Юрченко – хороший атакующий игрок для Зари»

Бывший футболист национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук выделил игру хавбека «Зари» Владлена Юрченко в матче второго тура группового раунда Лиги Европы против португальской «Браги» (1:2).
«Были хорошие возможности у Юрченко, он хорошо действовал в атаке. Если бы было немножко удачи, забил бы со штрафного. Он хороший атакующий игрок для «Зари», - сказал Шевчук.
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Источник — Футбол 1/2/3
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