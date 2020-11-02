Эккенталь. Марченко уступил победителю квалификации

Украинский теннисист Илья Марченко неудачно стартовал на челленджере в Эккентале (Германия).
В матче первого круга украинец уступил 21-летнему немцу Марвину Меллеру, который преодолел сито квалификаци.
Эккенталь. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Марвин Меллер (Германия) – 3:6, 6:1, 1:6
Ранее Илья остановился за шаг до 1/4 финала на соревнованиях в Гамбурге.
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Источник — Sport.ua
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