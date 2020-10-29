Гамбург. Марченко не сумел выйти в четвертьфинал

Сегодня Илья Марченко во втором раунде челленджера в помещении на харде в немецком Гамбурге встречался с голландцем Ботиком Ван де Зандшульпом.
Украинский теннисист потерпел поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 39 минут.
2-й раунд
Ботик Ван де Зандшульп (Нидерланды) – Илья Марченко (Украина) – 6:4, 7:5
Вчера в первом раунде Марченко обыграл немца Даниэля Альтмайера.
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Источник — Sport.ua
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