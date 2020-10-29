Гамбург. Марченко не сумел выйти в четвертьфинал

Сегодня Илья Марченко во втором раунде челленджера в помещении на харде в немецком Гамбурге встречался с голландцем Ботиком Ван де Зандшульпом.

Украинский теннисист потерпел поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 39 минут.

2-й раунд

Ботик Ван де Зандшульп (Нидерланды) – Илья Марченко (Украина) – 6:4, 7:5

Вчера в первом раунде Марченко обыграл немца Даниэля Альтмайера.