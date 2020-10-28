Марченко вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Украинский теннисист Илья Марченко пробился во второй круг турнира ATP в Гамбурге.
Марченко выиграл у немца Даниэля Альтмайера на отказе соперника - 6:4, 3:2.
Ранее Илья проиграл финал квалификации, однако получил второй шанс в качестве лаки-лузера и пока успешно пользуется своей возможностью.
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Источник — Sport.ua
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