Стало известно, кто рассудит матч Барселона – Динамо

Матч будет обслуживать судейская бригада из Англии

  • 02.11.2020 13:08
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  • 1 комментарий
Стало известно, кто рассудит матч Барселона – Динамо
© УЕФА. Майкл Оливер

Комитет арбитров УЕФА опубликовал судейские назначения на матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Поединок «Барселона» – «Динамо», который состоится в среду, 4 ноября, на «Камп Ноу» (начало – в 22:00 по киевскому времени), будет обслуживать судейская бригада из Англии во главе с 35-летним Майклом Оливером.

За годы работы на международной арене, а рефери имеет категорию ФИФА с 2012-го, Оливер однажды пересекался с киевлянами, зафиксировав выездную победу «бело-синих» над румынским «Стяуа» в групповом турнире Лиги Европы-2014/2015.

Англичанину будут помогать его соотечественники ассистенты Стюарт Барт и Саймон Беннетт, четвертый арбитр – Дэвид Кут.

Арбитр VAR – Крис Кавана, ассистент арбитра VAR – Крэйг Поусон (оба – Англия).

Ранее стало известно, когда «Динамо» полетит в Барселону.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:15
    0
    Да какая разница кто, когда исход будет один.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:15
    0
    Да какая разница кто, когда исход будет один.
    Ссылка
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