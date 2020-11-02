Стало известно, кто рассудит матч Барселона – Динамо

Комитет арбитров УЕФА опубликовал судейские назначения на матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Поединок «Барселона» – «Динамо», который состоится в среду, 4 ноября, на «Камп Ноу» (начало – в 22:00 по киевскому времени), будет обслуживать судейская бригада из Англии во главе с 35-летним Майклом Оливером.

За годы работы на международной арене, а рефери имеет категорию ФИФА с 2012-го, Оливер однажды пересекался с киевлянами, зафиксировав выездную победу «бело-синих» над румынским «Стяуа» в групповом турнире Лиги Европы-2014/2015.

Англичанину будут помогать его соотечественники ассистенты Стюарт Барт и Саймон Беннетт, четвертый арбитр – Дэвид Кут.

Арбитр VAR – Крис Кавана, ассистент арбитра VAR – Крэйг Поусон (оба – Англия).

Ранее стало известно, когда «Динамо» полетит в Барселону.