Вячеслав ШЕВЧУК: «После Лиги Европы Колос уже не показывает той игры»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение «Колоса» от донецкого «Олимпика» (1:2) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.
«Колос» в последнее время чуть сдулся. В атаке не хватает агрессии, плюс идет ротация. Не может Костышин определиться, кто в лучшем состоянии. «Колос» сам славился организованной и целостной командой. После квалификации Лиги Европы они не показывают той игры, что была раньше. Что касается «Олимпика», то он показывает хорошую структуру игры и не отходит от нее, поэтому и заслуженно побеждает», - сказал Шевчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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