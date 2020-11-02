Вячеслав ШЕВЧУК: «После Лиги Европы Колос уже не показывает той игры»

Специалист – о поражении команды Руслана Костышина от «Олимпика»

  • 02.11.2020 12:57
  • 174 просмотра
  • 1 комментарий
Вячеслав ШЕВЧУК: «После Лиги Европы Колос уже не показывает той игры»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение «Колоса» от донецкого «Олимпика» (1:2) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Колос» в последнее время чуть сдулся. В атаке не хватает агрессии, плюс идет ротация. Не может Костышин определиться, кто в лучшем состоянии. «Колос» сам славился организованной и целостной командой. После квалификации Лиги Европы они не показывают той игры, что была раньше. Что касается «Олимпика», то он показывает хорошую структуру игры и не отходит от нее, поэтому и заслуженно побеждает», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:14
    0
    Кстати да, чот Колос сдал как-то, что не очень хорошо.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:14
    0
    Кстати да, чот Колос сдал как-то, что не очень хорошо.
    Ссылка
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