Александр ДЕНИСОВ: «Такого мы от Шахтера не ожидали»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал ничью донецкого «Шахтера» с миланским «Интером» (0:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Во вторник на «Олимпийском» мы увидели настоящую юношескую зрелость. Терпеть и еще раз терпеть – такого мы от «Шахтера» не ожидали. Но в целом, чем генерально отличается Луиш Каштру от предшественников, так это гибкой тактикой. «Шахтер» при Каштру перестал играть в одну и ту же линейную атакующую игру, появилась вариативность и эти четыре очка – заслуга тренерского штаба. Никакие лимиты на легионеров или трансферы не смогли дать столько шансов молодым и игрокам из молодежных составов, сколько появилось из-за пандемии. Это действительно огромный шанс для того, чтобы проявить себя», - сказал Денисов.