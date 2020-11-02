Александр ДЕНИСОВ: «Такого мы от Шахтера не ожидали»

Известный журналист – о выступлении команды Луиша Каштру в Лиге чемпионов

  • 02.11.2020 12:36
  • 1556 просмотров
  • 4 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Такого мы от Шахтера не ожидали»
© Instagram. Луиш Каштру и Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал ничью донецкого «Шахтера» с миланским «Интером» (0:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Во вторник на «Олимпийском» мы увидели настоящую юношескую зрелость. Терпеть и еще раз терпеть – такого мы от «Шахтера» не ожидали. Но в целом, чем генерально отличается Луиш Каштру от предшественников, так это гибкой тактикой. «Шахтер» при Каштру перестал играть в одну и ту же линейную атакующую игру, появилась вариативность и эти четыре очка – заслуга тренерского штаба. Никакие лимиты на легионеров или трансферы не смогли дать столько шансов молодым и игрокам из молодежных составов, сколько появилось из-за пандемии. Это действительно огромный шанс для того, чтобы проявить себя», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 02.11.2020 13:09
    0
    Рождение кротоавтобуса! А в чемпе 8 игр 9 голов
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 02.11.2020 13:09
    0
    Рождение кротоавтобуса! А в чемпе 8 игр 9 голов
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:08
    +1
    Да, это правда. Только Шахтёр, только победа.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 12:45
    0
    Конец - всему делу венец (с). Так что пока только удивление.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:08
    +1
    Да, это правда. Только Шахтёр, только победа.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 02.11.2020 13:09
    0
    Рождение кротоавтобуса! А в чемпе 8 игр 9 голов
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 02.11.2020 13:09
    0
    Рождение кротоавтобуса! А в чемпе 8 игр 9 голов
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 12:45
    0
    Конец - всему делу венец (с). Так что пока только удивление.
    Ссылка
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