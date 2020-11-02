ВИДЕО. Украинский форвард отличился очередным голом в Сербии

29-летний украинский форвард «Радника» Евгений Павлов отличился очередным голом за сербский клуб.
В матче 13-го тура чемпионата Сербии против «Црвены Звезды» Павлов отличился забитым мячом на 56-й минуте. В итоге «Радник» потерпел поражение со счетом 1:4.
Отметим, что для Павлова этот гол стал пятым в этом сезоне во всех турнирах. Всего он сыграл 14 матчей.
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Источник — Sport.ua
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