ВИДЕО. Украинский форвард отличился очередным голом в Сербии

29-летний украинский форвард «Радника» Евгений Павлов отличился очередным голом за сербский клуб.

В матче 13-го тура чемпионата Сербии против «Црвены Звезды» Павлов отличился забитым мячом на 56-й минуте. В итоге «Радник» потерпел поражение со счетом 1:4.

Отметим, что для Павлова этот гол стал пятым в этом сезоне во всех турнирах. Всего он сыграл 14 матчей.

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