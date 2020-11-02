ФОТО. Николай ШАПАРЕНКО: «Берегите себя. Всем здоровья!»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко подтвердил, что заразился коронавирусом.
«Берегите себя. Всем здоровья!», – написал Шапаренко в инстаграме.
Напомним, кроме Николая во второй волне зараженных игроков «Динамо» оказались Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев и Тудор Белуце.
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Источник — Instagram
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На Национальном стадионе в Варшаве открылась первая в Польше временная больница для пациентов с COVID-19.
Вот чудаки! А ещё Европа называется...
Не?
А ещё надо смотреть на пальцы теперь. Новый симптом нового штамма это какие пупырышки возле ногтей...
А ещё надо смотреть на пальцы теперь. Новый симптом нового штамма это какие пупырышки возле ногтей...
На Национальном стадионе в Варшаве открылась первая в Польше временная больница для пациентов с COVID-19.
Вот чудаки! А ещё Европа называется...
Не?
На Национальном стадионе в Варшаве открылась первая в Польше временная больница для пациентов с COVID-19.
Вот чудаки! А ещё Европа называется...
Не?
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