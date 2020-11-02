ФОТО. Николай ШАПАРЕНКО: «Берегите себя. Всем здоровья!»

Игрок «Динамо» находится на самоизоляции

  • 02.11.2020 12:07
  • 2050 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Николай ШАПАРЕНКО: «Берегите себя. Всем здоровья!»
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко подтвердил, что заразился коронавирусом.
 
«Берегите себя. Всем здоровья!», – написал Шапаренко в инстаграме.
 
Напомним, кроме Николая во второй волне зараженных игроков «Динамо» оказались Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев и Тудор Белуце.

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:13
    0
    Та да, как мило.
    Ссылка
    Орлов Михаил
      Орлов Михаил, 02.11.2020 13:12
    0
    sidor zalcman, 02.11.2020 13:09
    И сами переполняются реанимации инфекционных больниц. Зачем то начинают открывать новые госпитали.
    На Национальном стадионе в Варшаве открылась первая в Польше временная больница для пациентов с COVID-19.
    Вот чудаки! А ещё Европа называется...
    Не?
    Питарасы, что вы хотите?
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 13:09
    0
    umnuy2, 02.11.2020 12:58
    Ещё от него кровь густеет и член толстеет
    И сами переполняются реанимации инфекционных больниц. Зачем то начинают открывать новые госпитали.
    На Национальном стадионе в Варшаве открылась первая в Польше временная больница для пациентов с COVID-19.
    Вот чудаки! А ещё Европа называется...
    Не?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.11.2020 12:58
    -1
    sidor zalcman, 02.11.2020 12:55
    Спс. Но сегодня "обрадовали" что 30% тестов не показывают что человек болен, хотя симптомы есть. То есть, без симптомов показывает болезнь. А теперь больной, но это не показывают тесты по некоторым причинам.
    А ещё надо смотреть на пальцы теперь. Новый симптом нового штамма это какие пупырышки возле ногтей...
    Ещё от него кровь густеет и член толстеет
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 12:55
    -1
    Спс. Но сегодня "обрадовали" что 30% тестов не показывают что человек болен, хотя симптомы есть. То есть, без симптомов показывает болезнь. А теперь больной, но это не показывают тесты по некоторым причинам.
    А ещё надо смотреть на пальцы теперь. Новый симптом нового штамма это какие пупырышки возле ногтей...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 02.11.2020 12:37
    +3
    salamanka1982, 02.11.2020 12:14
    Во молодежь. Чувак с короной и все равно селфится. А вдруг в последний раз типа)
    А що лягти і вмирати??? В нього проходить без симптомів, ще не факт що сам тест правильно показав.
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 02.11.2020 12:14
    0
    Во молодежь. Чувак с короной и все равно селфится. А вдруг в последний раз типа)
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 02.11.2020 12:37
    +3
    salamanka1982, 02.11.2020 12:14
    Во молодежь. Чувак с короной и все равно селфится. А вдруг в последний раз типа)
    А що лягти і вмирати??? В нього проходить без симптомів, ще не факт що сам тест правильно показав.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 13:13
    0
    Та да, как мило.
    Ссылка
    Орлов Михаил
      Орлов Михаил, 02.11.2020 13:12
    0
    sidor zalcman, 02.11.2020 13:09
    И сами переполняются реанимации инфекционных больниц. Зачем то начинают открывать новые госпитали.
    На Национальном стадионе в Варшаве открылась первая в Польше временная больница для пациентов с COVID-19.
    Вот чудаки! А ещё Европа называется...
    Не?
    Питарасы, что вы хотите?
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 13:09
    0
    umnuy2, 02.11.2020 12:58
    Ещё от него кровь густеет и член толстеет
    И сами переполняются реанимации инфекционных больниц. Зачем то начинают открывать новые госпитали.
    На Национальном стадионе в Варшаве открылась первая в Польше временная больница для пациентов с COVID-19.
    Вот чудаки! А ещё Европа называется...
    Не?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 02.11.2020 12:14
    0
    Во молодежь. Чувак с короной и все равно селфится. А вдруг в последний раз типа)
    Ссылка
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