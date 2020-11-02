Виктор Цыганков – лучший игрок 8-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 8-го тура УПЛ.



По итогам голосования, победу одержал вингер «Динамо» Виктор Цыганков, который в матче с «Днепром-1» (2:1) отличился голом. Он набрал четыре балла, голкипер «Львова» Орест Костик и его одноклубник Назарий Нич - по два, «горняк» Тайсон – один.



В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.