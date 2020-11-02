Украина футбольная. Металл уходит в отрыв

3 октября в 00:20 на XSPORT выйдет очередной выпуск программы «Украина футбольная». Экспертом выступит заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.
В выпуске:
- Волевое «Полесье», горячее в Херсоне;
- Сенсация в Луцке, «Металлист 1925» снова оступается;
- Вторая лига: «Карпаты» Галич набирает, «Металл» уходит в отрыв.
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Источник — ПФЛ
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