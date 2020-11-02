Украина футбольная. Металл уходит в отрыв

Анонс очередного выпуска информационно-аналитической программы

  • 02.11.2020 10:59
  • 527 просмотров
  • 1 комментарий
Украина футбольная. Металл уходит в отрыв
© ПФЛ

3 октября в 00:20 на XSPORT выйдет очередной выпуск программы «Украина футбольная». Экспертом выступит заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.

В выпуске:

- Волевое «Полесье», горячее в Херсоне;
- Сенсация в Луцке, «Металлист 1925» снова оступается;
- Вторая лига: «Карпаты» Галич набирает, «Металл» уходит в отрыв.

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Источник — ПФЛ

(4 голоса)

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Комментарии
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 02.11.2020 11:04
    0
    Що так зранку у 00.20?...Можо було и пізніше...
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 02.11.2020 11:04
    0
    Що так зранку у 00.20?...Можо було и пізніше...
    Ссылка
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