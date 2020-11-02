Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «У Ворсклы закружилась голова от нахождения в лидерах»

Специалист высказался о поражении полтавского клуба от «Львова»

  • 02.11.2020 10:54
  • 556 просмотров
  • 2 комментария
Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «У Ворсклы закружилась голова от нахождения в лидерах»
© Футбол 1/2/3. Михаил Метревели

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели прокомментировал поражение «Ворсклы» от «Львова» (0:1) в матче 8-го тура УПЛ. 

«Максимов сказал: «возможно, мы слишком высоко забрались». Я считаю, что наверное так и есть. Голова закружилась от высоты и нужно адаптироваться в лидерах в «Ворскле». И Кане должен ночку переспать с мыслями о том, что он немножечко взлетел после всех дифирамбов. Нужно было более серьезно подойти к этому моменту», - сказал Метревели.

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Источник — Великий футбол

(1 голос)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 11:33
    +1
    Так и есть скорее всего, в любом случае только удачи Ворскле.
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    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 10:57
    0
    Та прямо каждый день игроки не спят и думают про то место.))
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 11:33
    +1
    Так и есть скорее всего, в любом случае только удачи Ворскле.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 10:57
    0
    Та прямо каждый день игроки не спят и думают про то место.))
    Ссылка
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