Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «У Ворсклы закружилась голова от нахождения в лидерах»

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели прокомментировал поражение «Ворсклы» от «Львова» (0:1) в матче 8-го тура УПЛ.

«Максимов сказал: «возможно, мы слишком высоко забрались». Я считаю, что наверное так и есть. Голова закружилась от высоты и нужно адаптироваться в лидерах в «Ворскле». И Кане должен ночку переспать с мыслями о том, что он немножечко взлетел после всех дифирамбов. Нужно было более серьезно подойти к этому моменту», - сказал Метревели.