Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «У Ворсклы закружилась голова от нахождения в лидерах»

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели прокомментировал поражение «Ворсклы» от «Львова» (0:1) в матче 8-го тура УПЛ.
«Максимов сказал: «возможно, мы слишком высоко забрались». Я считаю, что наверное так и есть. Голова закружилась от высоты и нужно адаптироваться в лидерах в «Ворскле». И Кане должен ночку переспать с мыслями о том, что он немножечко взлетел после всех дифирамбов. Нужно было более серьезно подойти к этому моменту», - сказал Метревели.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Великий футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.