Артем ФРАНКОВ о Яремчуке: «Проснулся наш вулкан бельгийский»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал игру нападающего Романа Яремчука, который отметился хет-триком в матче чемпионата Бельгии.
«Рому Яремчука - с хет-триком в ворота «Беверена» (4:1 выиграли). Очнулся! Пробудился наш вулкан бельгийский! Как бывает полезно не забить пенальти «Хоффенхайму»», - написал Франков.
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