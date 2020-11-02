Жозе МОУРИНЬО: «Почитаю, что о Бэйле пишут в Мадриде»

Экс-игрок «Реала» своим голом принес «Тоттенхэму» победу

  • 02.11.2020 07:25
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Жозе МОУРИНЬО: «Почитаю, что о Бэйле пишут в Мадриде»
© Twitter. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Брайтоном» (2:1) в чемпионате Англии, а также похвалил об игре нападающего команды Гарета Бэйла. Напомним, что Бэйла в последние годы жестко критиковали в Мадриде.

«Последнюю неделю или около того он прибавляет. И это не просто наблюдения, данные подтверждают это. Мы знали об этом. Мы делимся друг с другом своими идеями и ощущениями. Он заслужил этот гол. Когда у меня будет пять свободных минут, я загляну в интернет и почитаю, что о нем пишут мадридские сайты.

Он показал характер и сыграл большую роль, забив очень важный гол для нас. Он знает, что клуб заботится о нем, и он заботится об интересах клуба. Он очень спокойный, умный парень. Я рад, что он забил победный гол», - сказал Моуриньо.

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Источник — Goal.com

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