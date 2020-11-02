БЕНИТО: «Рад, что удалось забить, но важнее – победа»

Хавбек «Олимпика» – о матче с «Колосом»

  • 02.11.2020 05:40
  • 315 просмотров
  • 0 комментариев
БЕНИТО: «Рад, что удалось забить, но важнее – победа»
© ФК Олимпик Донецк. Бенито

Полузащитник донецкого «Олимпика» Бенито прокомментировал победу над «Колосом» (2:1) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хорошая игра, которая вновь возвращает нас на победный путь после серии неудач. Мы снова обрели уверенность в своих силах.

Последние 15 минут игры были самыми сложными. Колос смог заработать пенальти и сократить отставание в счете. Давление на наши ворота усиливалось, но мы выстояли. Понравился баланс, который был у нас сегодня между линиями.

Мы играли компактно и грамотно в обороне. Кроме «одинадцатиметрового» даже не могу припомнить у соперника каких-то опасных моментов. Ну, может, один-два полумомента. Рад, что удалось забить, но важнее – победа!», - сказал Бенито.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Олимпик Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности