БЕНИТО: «Рад, что удалось забить, но важнее – победа»

Полузащитник донецкого «Олимпика» Бенито прокомментировал победу над «Колосом» (2:1) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хорошая игра, которая вновь возвращает нас на победный путь после серии неудач. Мы снова обрели уверенность в своих силах.

Последние 15 минут игры были самыми сложными. Колос смог заработать пенальти и сократить отставание в счете. Давление на наши ворота усиливалось, но мы выстояли. Понравился баланс, который был у нас сегодня между линиями.

Мы играли компактно и грамотно в обороне. Кроме «одинадцатиметрового» даже не могу припомнить у соперника каких-то опасных моментов. Ну, может, один-два полумомента. Рад, что удалось забить, но важнее – победа!», - сказал Бенито.