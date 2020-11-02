Шахаб ЗАХЕДИ: «Тренеры тщательно разобрали Колос»

Нападающий «Олимпика» – о победе над ковалевцами

  • 02.11.2020 04:39
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Шахаб ЗАХЕДИ: «Тренеры тщательно разобрали Колос»
© ФК Олимпик Донецк. Шахаб Захеди

Иранский форвард донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди прокомментировал победу над «Колосом» (2:1) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мне очень хотелось забить после двух сухих матчей, чтобы вновь обрести уверенность. Хочу поблагодарить Поли, за то, что позволил пробить мне пенальти. Он наш пенальтист, и я искренне ценю такой широкий жест от капитана. Кроме того, хочу поздравить всех партнеров по команде и тренерский штаб с этим результатом. Они большие молодцы.

Тренеры за период подготовки тщательно разобрали соперника и предоставили нам всю необходимую информацию. Отличная игра от Олимпика сегодня!

До забитого гола у меня было еще две супер-возможности забить, но вратарь Колоса сыграл великолепно. Мы могли забивать больше, чем два гола, но главное, что удалось добиться победы. Еще раз всех поздравляю!», - сказал Шахаб.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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