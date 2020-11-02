Виктор СКРИПНИК: «Недовольны ни игрой, ни результатом»

Наставник «Зари» – о ничьей с «Ингульцом»

  • 02.11.2020 04:37
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Виктор СКРИПНИК: «Недовольны ни игрой, ни результатом»
© УЕФА. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с «Ингульцом» (1:1) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хочется более качественного футбола, чтобы больше по позициям было доминирование. Сегодня этого не было. Соперник компактно играл, выбегал. На таком поле это всегда опасно, потому что мяч скользит. Любая неточность - это приводит к контратаке. Так что мы это тоже старались учитывать. Но все равно мы недовольны ни игрой, ни результатом», - сказал Скрипник.

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Источник — Футбол 1/2/3

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