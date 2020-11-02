Сергей РЕБРОВ: «Ввели в клубе штрафы за отсутствие масок»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о том, как венгерский клуб справляется с пандемией коронавируса.
«Я горд тем, как футболисты воспринимают эту ситуацию. Мы без масок выходим лишь на тренировки. Все теории происходят в масках, в раздевалке все находятся в масках. Если один игрок заразился и находился в раздевалке без маски, то большая вероятность, что он заразил другого игрока.
Мы ввели штрафы в раздевалке. Если кто-то в раздевалку или на теорию приходит без маски платит штраф сто евро. Я предупредил об этом игроков, так как у нас был опыт у одного из игроков, который сейчас находится вне команды. Сейчас футболисты это поняли и серьезно к этому относятся», - сказал Ребров.
Ранее стало известно, что шесть игроков «Динамо» инфицированы коронавирусом накануне матча в Барселоне.
Источник — Футбол 1/2/3
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