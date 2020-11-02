Бывшему клубу. Давид Сильва забил в Примере впервые за 10 лет

34-летний полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва отличился голом в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (4:1). Этот гол стал для испанца первом в чемпионате страны с мая 2010 года.

Тогда он отличился за «Валенсию» в игре с «Депортиво Херес» (3:1). После этого футболист десять сезонов провел в АПЛ, выступая за «Манчестер Сити».

Таким образом, Сильва забил в Примере спустя 3834 дня. Всего в чемпионате Испании на его счету 26 голов в 160 встречах.

Напомним, с 2005 по 2006 годы Давид Сильва выступал за «Сельту» на правах аренды.