Бывшему клубу. Давид Сильва забил в Примере впервые за 10 лет

Хавбек помог «Сосьедаду» разгромить свою бывшую команду

  • 02.11.2020 02:59
  • 113 просмотров
  • 0 комментариев
Бывшему клубу. Давид Сильва забил в Примере впервые за 10 лет
© Twitter

34-летний полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва отличился голом в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (4:1). Этот гол стал для испанца первом в чемпионате страны с мая 2010 года.

Тогда он отличился за «Валенсию» в игре с «Депортиво Херес» (3:1). После этого футболист десять сезонов провел в АПЛ, выступая за «Манчестер Сити».

Таким образом, Сильва забил в Примере спустя 3834 дня. Всего в чемпионате Испании на его счету 26 голов в 160 встречах.

Напомним, с 2005 по 2006 годы Давид Сильва выступал за «Сельту» на правах аренды.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности