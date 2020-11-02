8-й тур
Реал Бетис
3 : 1
Эльче
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Давид Сильва решает. Реал Сосьедад стал сенсационным лидером Ла Лиги

«Валенсия» и «Хетафе» разошлись миром в напряженном матче

  • 02.11.2020 00:43
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  • 1 комментарий
Давид Сильва решает. Реал Сосьедад стал сенсационным лидером Ла Лиги
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1 ноября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» и «Хетафе» разошлись миром в напряженном матче (2:2).

Сенсационным лидером Ла Лиги стал «Реал Сосьедад» (16 очков), за который забил Давид Сильва. Далее идут: «Реал» Мадрид (16), «Атлетико», «Кадис» и «Гранада» (14).

Ла Лига. 8-й тур

«Бетис» – «Эльче» – 3:1

Голы: Санабрия, 7, Тельо, 29, 56 – Хосан, 60.

Нереализованный пенальти: Фекир, 45+1 (вратарь).

«Сельта» – «Реал Сосьедад» – 1:4

Голы: Аспас, 77 (пен) – Сильва, 24, Оярсабаль, 34, Виллиан Жозе, 54, 81.

«Гранада» – «Леванте» – 1:1

Голы: Мачис, 8 – Везу, 34 .

«Валенсия» – «Хетафе» – 2:2

Голы: Муса, 22, Солер, 90+10 (пен) – Кучо Эрнандес, 87, Анхель, 90+4.

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.11.2020 01:08
    0
    Хетафе в момент нахначения пенальти в пользу Валенсии знатно психанул))Две желтых+красная...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.11.2020 01:08
    0
    Хетафе в момент нахначения пенальти в пользу Валенсии знатно психанул))Две желтых+красная...
    Ссылка
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