Давид Сильва решает. Реал Сосьедад стал сенсационным лидером Ла Лиги

1 ноября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» и «Хетафе» разошлись миром в напряженном матче (2:2).
Сенсационным лидером Ла Лиги стал «Реал Сосьедад» (16 очков), за который забил Давид Сильва. Далее идут: «Реал» Мадрид (16), «Атлетико», «Кадис» и «Гранада» (14).
Ла Лига. 8-й тур
«Бетис» – «Эльче» – 3:1
Голы: Санабрия, 7, Тельо, 29, 56 – Хосан, 60.
Нереализованный пенальти: Фекир, 45+1 (вратарь).
«Сельта» – «Реал Сосьедад» – 1:4
Голы: Аспас, 77 (пен) – Сильва, 24, Оярсабаль, 34, Виллиан Жозе, 54, 81.
«Гранада» – «Леванте» – 1:1
Голы: Мачис, 8 – Везу, 34 .
«Валенсия» – «Хетафе» – 2:2
Голы: Муса, 22, Солер, 90+10 (пен) – Кучо Эрнандес, 87, Анхель, 90+4.
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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