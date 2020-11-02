Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Не могу сказать, что не повезло»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (1:1) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.
«Не могу сказать, что не повезло, потому что чтобы сыграть вничью с такой командой, должна быть доля везения.
Могли ли удержать победный счет? В принципе, да, если бы было больше удачи. Но я не видел всех повторов: и пенальти, перебивание пенальти. Все-таки сейчас сложно судить, потому что я видел со стороны у бровки поля. Думаю, VAR правильно разобрался, если так ситуация сложилась», - сказал Лавриненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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