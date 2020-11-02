ЛЕОНЕНКО: «Благодаря пандемии молодежь Динамо и Шахтера заявила о себе»

Специалист – о молодых футболистах украинских грандов

  • 02.11.2020 02:17
  • 179 просмотров
  • 1 комментарий
ЛЕОНЕНКО: «Благодаря пандемии молодежь Динамо и Шахтера заявила о себе»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о молодых футболистах, которые получили шанс проявить себя в первых командах «Динамо» и «Шахтера» во время пандемии коронавируса.

«Они молодые по возрасту, но они ничем не оказались слабее. Благодаря пандемии молодежь смогла заявить о себе и в «Динамо», и в «Шахтере», и сборной Украины», - сказал Леоненко.

Ранее стало известно, что шесть игроков «Динамо» инфицированы коронавирусом накануне матча в Барселоне.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Тарас Пипко
    online
      Тарас Пипко, 02.11.2020 03:44
    0
    А бухали бы как Леоненко - даже б не чихнул ни один. Но в чудо-эксперты футбольные их бы сейчас не взяли - страна не выдержит более одного кретина такого масштаба!
    Ссылка
    Тарас Пипко
    online
      Тарас Пипко, 02.11.2020 03:44
    0
    А бухали бы как Леоненко - даже б не чихнул ни один. Но в чудо-эксперты футбольные их бы сейчас не взяли - страна не выдержит более одного кретина такого масштаба!
    Ссылка
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