ЛЕОНЕНКО: «Благодаря пандемии молодежь Динамо и Шахтера заявила о себе»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о молодых футболистах, которые получили шанс проявить себя в первых командах «Динамо» и «Шахтера» во время пандемии коронавируса.

«Они молодые по возрасту, но они ничем не оказались слабее. Благодаря пандемии молодежь смогла заявить о себе и в «Динамо», и в «Шахтере», и сборной Украины», - сказал Леоненко.

Ранее стало известно, что шесть игроков «Динамо» инфицированы коронавирусом накануне матча в Барселоне.