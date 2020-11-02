Первая лига. Черноморец победил Николаев и остался лидером

Обзор матчей 10-го тура второго дивизиона Украины

  • 02.11.2020 01:58
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Первая лига. Черноморец победил Николаев и остался лидером
© ФК Черноморец

«Полесье» на своем поле уверенно разобралось с «ВПК-Агро». Хотя стоит отметить, что первый тайм выиграл коллектив из Шевченковки, за который голом отличился Павел Милесин. Но во втором тайме житомирцы собрались с духом и забили три мяча в ворота гостей. За «Полесье» точными ударами отличились Ярослав Галенко, Андрей Ковалев и Денис Галенков. Отметим, что «ВПК-Агро» доигрывал поединок в меньшинстве, так как красную карточку получил Иван Билый.

Без проблем разобрался со своим оппонентом «Агробизнес». Команда из Волочиска в родных стенах уверенно победила «Прикарпатье», благодаря голу Ивана Когута и дублю Руслана Черненко.

Настоящий заруба произошла в Херсоне, где «Кристалл» принимал «Верес». Ровненская команда выиграла первый тайм после гола Романа Гончаренко. В дебюте второго тайма «Верес» увеличил преимущество, благодаря точному удару Михаила Шестакова. Кристалл сумел отквитать пропущенный гол: точно пробил Андрей Барладим. И тут, наверное, вспомнился, подвиг херсонской команды в прошлом туре, когда она в Киеве сенсационно обыграла «Оболонь». Но «Верес» Юрия Вирта в этом сезоне очень хорош. «Красно-черные» снова расписались в воротах Ярослава Герасименко: на этот раз забил Виталий Тимофеенко. Но «Кристалл» не собирался сдаваться. Иван Головкин снова сократил разрыв в счете. Больше южане мячей не забивали, а «Верес» победил на выезде со счетом 2:3.

«Нива» Тернополь и «Кремень» порадовали публику голевым футболом. Команды второй тур кряду забили по два мяча в матче и, наверное, вполне справедливо расписали мировую 2:2. «Кремню» удалось забить тернопольской команде гол в раздевалку после точного удала Станислава Сорокина. Во второй половине поединка гости из Кременчуга только раз забили: сделал это Фернандо. А за «Ниву» свои автографы в воротах оппонента оставили Игорь Гатала и Сергей Кисленко. Красивые «2:2» вырисовались на табло по итогу матча в «Файному місті Тернопіль».

В третьем матче кряду победил «Горняк-Спорт». Подопечные Игоря Жабченко с минимальным перевесом 1:0 переиграли на выезде «Альянс». Победный гол в свой актив записал на 75-й минуте Дмитрий Семенив.

«Авангард» одержал первую выездную победу в сезоне. Краматорчане сумели переиграть в Луцке «Волынь». Хозяева поля хоть и владели преимуществом, уступили в этой встрече со счетом 0:1. За «Авангард» победным голом отличился на 78-й минуте 20-летний экс-полузащитник «Колоса» Арсентий Дорошенко.

Реабилитировалась за осечку в прошлом матче «Оболонь». Киевляне в центральном матче тура обыграли в Харькове «Металлист 1925» также со счетом 0:1. За «пивоваров» в середине второго тайма победный мяч забил Алексей Майданевич.

Также после поражения в прошлом туре порадовали одесскую торсиду и футболисты «Черноморца». Подопечные Сергея Ковальца в принципиальном Южном дерби оказались сильнее «Николаева», который в случае победы в турнирной таблице мог вплотную приблизиться к представителям Южной Пальмиры. Но одесситы победили в поединке со счетом 2:0. Дубль оформил 23-летний нападающий Артем Ковбаса в первом тайме. 

Эта виктория позволила «морякам» остаться на лидирующей позиции, имея в активе 21 очко. В спину «Черноморцу» дышит «Горняк-Спорт», у которого 20 баллов. У третьего «Вереса» 17 очков. Дальше идут «Волынь» и «Металлист 1925» (по 15 баллов), а также «Николаев» (14 очков). Как видим, заруба в верхней части турнирной таблицы Первой лиги идет серьезная. Замыкает таблицу «Кристалл», у которого три очка. 

Первая лига. 10-й тур

31 октября, суббота

«Полесье» - «ВПК-Агро» - 3:1
Голы: Галенко, 58, Ковалев, 70, Галенков, 88 – Милесин, 42.
Удаление: Билый, 70 («ВПК-Агро»).

«Агробизнес» - «Прикарпатье» - 3:0
Голы: Когут, 37, Черненко, 48, 88 (с пенальти).

«Кристалл» - «Верес» - 2:3
Голы: Барладим, 58, Головкин, 78 – Гончаренко, 14, Шестаков, 53, Тимофеенка, 65.

«Нива» Т – «Кремень» - 2:2
Голы: Гатала, 58, Кисленко, 82 – Сорокин, 45+2, Фернандо, 61.

«Альянс» - «Горняк-Спорт» - 0:1
Гол: Семенив, 75.

«Волынь» - «Авангард» - 0:1
Гол: Дорошенко, 78.

«Металлист 1925» - «Оболонь» - 0:1
Гол: Майданевич, 69.

«Черноморец» - «Николаев» - 2:0
Голы: Ковбаса, 3, 38.

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Дмитрий Котков, Sport.ua

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