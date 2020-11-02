ФОТО. Шикарный вид. Свитолина отправилась на отдых в Швейцарию

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отправилась на отдых в Швейцарию. 26-летняя теннисистка прогулялась по Лаутербруннену и посетила известный водопад Штауббах.
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Источник — Sport.ua
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