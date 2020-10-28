ВИДЕО. Два года назад Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA

28 октября 2018 года первая ракетка Украины Элина Свитолина золотыми буквами вписала свое имя в историю женского тенниса, став победительницей Итогового турнира WTA в Сингапуре.

В финальном матче украинка с камбэком в трех сетах одолела американку Слоан Стивенс, выиграв до этого все матчи на турнире.

В следующем году Элина защищала свой титул в финале, но это уже совсем другая история.

