ВИДЕО. Два года назад Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA

Главный титул в карьере украинской теннисистки

  • 28.10.2020 11:44
  • 219 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Два года назад Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA
© WTA. Элина Свитолина

28 октября 2018 года первая ракетка Украины Элина Свитолина золотыми буквами вписала свое имя в историю женского тенниса, став победительницей Итогового турнира WTA в Сингапуре.

В финальном матче украинка с камбэком в трех сетах одолела американку Слоан Стивенс, выиграв до этого все матчи на турнире.

В следующем году Элина защищала свой титул в финале, но это уже совсем другая история.
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 28.10.2020 11:58
    0
    Такая стройняшка, бегунок) сейчас потучнее выглядит - надо бы подсушиться
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 28.10.2020 11:58
    0
    Такая стройняшка, бегунок) сейчас потучнее выглядит - надо бы подсушиться
    Ссылка
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