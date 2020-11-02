Сергей РЕБРОВ: «В Киеве с Динамо будет совсем другая игра»

Наставник «Ференцвароша» поделился эмоциями от противостояния с бывшим клубом в Лиге чемпионов

  • 02.11.2020 01:18
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Сергей РЕБРОВ: «В Киеве с Динамо будет совсем другая игра»
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о матче с «Динамо» (2:2) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

«В первом тайме, когда мы использовали высокий прессинг, «Динамо» слишком просто выходило из-под него, поэтому пришлось делать корректировки. Когда забили гол, получили уверенность и заиграли по-другому.

Ошибки в первом тайме были и у нас, и у «Динамо». Мы их не использовали, а «Динамо» использовало наши. Играть против бывшего клуб было непросто, но я старался не показывать это команде. Мы очень серьезно готовились. Ведь это была первая домашняя игра в Лиге чемпионов за 25 лет. Рад, что во втором тайме мы переломили ход игры.

После такого счета в первом тайме был важен перерыв, чтобы немного остыть, переосмыслить. Рад, что футболисты услышали меня. Это не только заслуга тренера, а и заслуга самих игроков, что они смогли заиграть с другой энергией. Это произошло не сразу, так как 10-15 минут «Динамо» неплохо контролировало мяч. Но забитый мяч дал игрокам чувство, что они могут переломить игру. В конце игры мы могли вырвать и победу, но могли и проиграть с крупным счетом. Доволен, что набрали очко. Рад, что игра сложилась так, как она сложилась, но для «Динамо» она могла сложиться лучше.

В Киеве будет совсем другая игра, ведь никто не знает, в каких составах подойдут команды. Мы никогда не играли в таком графике. Лига чемпионов - это совсем другой турнир. Особенно, когда у тебя в группе такие соперники как «Барселона», «Ювентус» и «Динамо», - сказал Ребров.

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Источник — Футбол 1/2/3

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