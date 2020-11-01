Источник: у Динамо коронавирусом инфицировано 13 человек. В их числе Гармаш

Футбольный журналист Андрей Шахов рассказал подробности о вспышке коронавируса в киевском «Динамо»:

«К сожалению, теми, о ком пестрит интернет, список динамовцев, заболевших короной, не ограничивается. Есть еще Гармаш, ребята из мед. службы. Всего, если не ошибаюсь, 13 человек.

Во-первых, всем легкой формы и скорейшего выздоровления. Во-вторых, не паниковать. Кадровая проблема вырисовывается только слева в обороне, но туда может и Де Пена опуститься, хоть, конечно, это не лучший вариант. Лишь бы больше никто не захворал!»