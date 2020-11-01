Источник: у Динамо коронавирусом инфицировано 13 человек. В их числе Гармаш

Журналист Андрей Шахов рассказал подробности о COVID-19 в «Динамо»

  • 01.11.2020 22:41
  • 3718 просмотров
  • 4 комментария
Источник: у Динамо коронавирусом инфицировано 13 человек. В их числе Гармаш
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Футбольный журналист Андрей Шахов рассказал подробности о вспышке коронавируса в киевском «Динамо»:

«К сожалению, теми, о ком пестрит интернет, список динамовцев, заболевших короной, не ограничивается. Есть еще Гармаш, ребята из мед. службы. Всего, если не ошибаюсь, 13 человек.

Во-первых, всем легкой формы и скорейшего выздоровления. Во-вторых, не паниковать. Кадровая проблема вырисовывается только слева в обороне, но туда может и Де Пена опуститься, хоть, конечно, это не лучший вариант. Лишь бы больше никто не захворал!»

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Источник — Telegram

(19 голосов)

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 01.11.2020 23:18
    -1
    надо меньше шляться по кабакам и ночным клубам и сидеть дома
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 23:18
    -1
    Syrok-oxlx, 01.11.2020 23:17
    Конечно выиграют,только в Play Station
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 01.11.2020 23:17
    0
    FACE_CONTROL, 01.11.2020 23:06
    Ну, бывает, у Шахтёра ещё хуже было и ничего, сейчас и эти Барсу выиграют, почему бы и нет. Или не выиграют?
    Конечно выиграют,только в Play Station
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 23:06
    -1
    Ну, бывает, у Шахтёра ещё хуже было и ничего, сейчас и эти Барсу выиграют, почему бы и нет. Или не выиграют?
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 01.11.2020 23:17
    0
    FACE_CONTROL, 01.11.2020 23:06
    Ну, бывает, у Шахтёра ещё хуже было и ничего, сейчас и эти Барсу выиграют, почему бы и нет. Или не выиграют?
    Конечно выиграют,только в Play Station
    Ссылка
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