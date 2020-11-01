Он вернется в Динамо! Бразильский клуб исключил Сидклея из состава

Бразильский хавбек Сидклей, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», официально исключен из состава первой команды «Коринтианс».

Правда, он сможет тренироваться на базе клуба до истечения срока аренды, 31 декабря. Такое решение официально принял главный тренер команды Вагнер Мансини.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу хочет вернуть из Бразилии Сидклея, который перешел в бразильский клуб в начале 2020 года. 27-летний футболист отыграл за «Коринтианс» 19 матчей во всех турнирах, голов не забивал.