Он вернется в Динамо! Бразильский клуб исключил Сидклея из состава

Игрок сможет тренироваться на базе «Коринтианса» до 31 декабря

  • 01.11.2020 23:47
  • 1338 просмотров
  • 3 комментария
Он вернется в Динамо! Бразильский клуб исключил Сидклея из состава
© ФК Коринтианс. Сидклей

Бразильский хавбек Сидклей, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», официально исключен из состава первой команды «Коринтианс».

Правда, он сможет тренироваться на базе клуба до истечения срока аренды, 31 декабря. Такое решение официально принял главный тренер команды Вагнер Мансини.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу хочет вернуть из Бразилии Сидклея, который перешел в бразильский клуб в начале 2020 года. 27-летний футболист отыграл за «Коринтианс» 19 матчей во всех турнирах, голов не забивал.

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Источник — ФК Коринтианс

(10 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 00:13
    -5
    Спирт укр дынамо и так давным давно унижают вы то же начали
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 02.11.2020 00:12
    0
    Да и заголовок, по тем же причинам, вполне может быть не с восклицательным знаком, а с грустным смайликом ).
    Ссылка
    ivan_kyiv
    online
      ivan_kyiv, 02.11.2020 00:01
    +3
    Я конечно не имею журналистского образования, но мне кажется новость не полной без указания причины исключения его из состава.
    Ссылка
    ivan_kyiv
    online
      ivan_kyiv, 02.11.2020 00:01
    +3
    Я конечно не имею журналистского образования, но мне кажется новость не полной без указания причины исключения его из состава.
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 02.11.2020 00:12
    0
    Да и заголовок, по тем же причинам, вполне может быть не с восклицательным знаком, а с грустным смайликом ).
    Ссылка
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