Иван ФЕДЫК: «Хотели играть в своей футбол, но поле не полили»

Сегодня «Рух» в восьмом туре УПЛ на выезде сыграл вничью 0:0 с «Минаем». Наставник «Руха» Иван Федык поделился впечатлениями от матча:

«Больше борьба, чем игра. Знали, что здесь такое поле, что полностью вырывается. Что будет больше борьбы, чем футбола. Думаю, ничейный результат закономерный.

Мы хотели играть в свой футбол, но поле почему-то не полили перед матчем. И само качество поля не позволяет себя спокойно чувствовать. Любой момент – шипи вырывают газон».