Иван ФЕДЫК: «Хотели играть в своей футбол, но поле не полили»

Сегодня «Рух» в восьмом туре УПЛ на выезде сыграл вничью 0:0 с «Минаем». Наставник «Руха» Иван Федык поделился впечатлениями от матча:
«Больше борьба, чем игра. Знали, что здесь такое поле, что полностью вырывается. Что будет больше борьбы, чем футбола. Думаю, ничейный результат закономерный.
Мы хотели играть в свой футбол, но поле почему-то не полили перед матчем. И само качество поля не позволяет себя спокойно чувствовать. Любой момент – шипи вырывают газон».
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Источник — ФК Минай
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Івани, піди сам краще!
Івани, піди сам краще!
Івани, піди сам краще!
Івани, піди сам краще!
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