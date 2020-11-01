Иван ФЕДЫК: «Хотели играть в своей футбол, но поле не полили»

Наставник «Руха» - о матче против «Миная»

  • 01.11.2020 21:25
  • 649 просмотров
  • 2 комментария
Иван ФЕДЫК: «Хотели играть в своей футбол, но поле не полили»
© fcrukh.com

Сегодня «Рух» в восьмом туре УПЛ на выезде сыграл вничью 0:0 с «Минаем». Наставник «Руха» Иван Федык поделился впечатлениями от матча:

«Больше борьба, чем игра. Знали, что здесь такое поле, что полностью вырывается. Что будет больше борьбы, чем футбола. Думаю, ничейный результат закономерный.

Мы хотели играть в свой футбол, но поле почему-то не полили перед матчем. И само качество поля не позволяет себя спокойно чувствовать. Любой момент – шипи вырывают газон».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Минай

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vasyan86
      vasyan86, 01.11.2020 22:02
    0
    PFCLviv, 01.11.2020 21:27
    Як не ср....ачка, то пердячка !
    Івани, піди сам краще!
    Кайфуй тихше, а то і вашим не поллють
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.11.2020 21:27
    0
    Як не ср....ачка, то пердячка !
    Івани, піди сам краще!
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 01.11.2020 22:02
    0
    PFCLviv, 01.11.2020 21:27
    Як не ср....ачка, то пердячка !
    Івани, піди сам краще!
    Кайфуй тихше, а то і вашим не поллють
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.11.2020 21:27
    0
    Як не ср....ачка, то пердячка !
    Івани, піди сам краще!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности